Якутский вундеркинд стал первым 13-летним абитуриентом в истории Томского госуниверситета

Петр Пантилов из Якутска стал первым в истории Томского госуниверситета 13-летним абитуриентом. Молодой человек окончил школу с золотой медалью и мечтает стать химиком, по результатам ЕГЭ он набрал 233 балла и хочет поступить на химический факультет, сообщает Sakhapress.ru со ссылкой на riatomsk.ru.

«В ТГУ впервые подал документы 13-летний абитуриент – Петр Пантилов из Якутска (Республика Саха). По результатам ЕГЭ он набрал 233 балла и хочет поступить на химический факультет… Петр окончил Авторскую школу Н. А. Алексеевой с золотой медалью. Он прошел курс интенсивного обучения по специальной методике, которая предполагает индивидуальный подход и интенсивный стиль преподавания», – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

По данным пресс-службы, чтобы сопровождать мальчика, в Томск планирует перебраться и его мама Наталья Винокурова. Она считает, что разница в возрасте с другими первокурсниками не станет проблемой для ее сына.

«Вместе с Петей выпускались дети по 14-15 лет, кроме того, было восемь 13-летних выпускников. Все они окончили школу с отличием… Химия всегда была его любимым предметом в школе, и Петя участвовал во многих олимпиадах – это Сибирская межрегиональная, Дальневосточная и другие», – приводятся в сообщении слова Винокуровой.

Отмечается, что из-за возраста абитуриента возникли вопросы с занесением его в базу данных, так как для этого необходим паспорт. В случае с Пантиловым пришлось использовать данные его свидетельства о рождении. По нему же мальчик получал аттестат.