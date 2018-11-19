Якутский вольник завоевал бронзу чемпионата мира

В Бухаресте завершился молодежный чемпионат мира по вольной борьбе. Третье место занял якутянин Николай Охлопков, проведший турнир за сборную Румынии.

Спортсмен выступил в весовой категории 61 килограмм.

В первой схватке проблем якутский «румын» не испытал, досрочно победив словака Ивана Молнора – 10:0. Тяжелее пришлось в схватке с украинцем Петром Белейчуком, в упорной борьбе Николай Охлопков одолел соперника со счетом 7:4. Но в третьем круге он встретился с фаворитом чемпионата в своем весе, россиянином Магомедрасулом Идрисовым. Сказалось то, что много сил якутянин отдал в поединке с украинским атлетом. Как бы то ни было, он проиграл – 0:10. Добавим, что обидчик нашего земляка в дальнейшем стал чемпионом мира.

Благодаря тому, что Идрисов вышел в финал, Охлопков получил шанс побороться за бронзовую награду соревнований. Возможность стать призером крупного турнира уроженец Сунтарского улуса не упустил, одолев в схватке за третье место спортсмена из Кыргызстана Улукбека Жолдосбекова – 10:4.

Бронзовая медаль молодежного чемпионата мира — хороший результат. Но не менее важно, что эту награду наш борец завоевал на глазах румынских любителей спорта, убедившихся, что якутянин не зря надел форму их сборной.