Якутский ТЮЗ отправляется в  гастрольный тур по России «С благодарностью Учителю…»

С 18 мая начинается гастрольный тур «С благодарностью Учителю…», посвященный 385–летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 25-летию Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Театр юного зрителя».

К этому важному и значимому событию в творческой жизни театра коллектив готовился основательно более полугода. Тщательно отбирался репертуар, бурная переписка со всеми учреждениями, организациями, театральными специалистами, землячествами продолжается и по сей день. Руководители театра Матрена Степановна и Алексей Прокопьевич Павловы с главными специалистами побывали в Москве и Улан – Удэ, где пройдут гастроли, которые смогут вывести деятельность театра на новую ступень развития, совершить определенный творческий прорыв в театральное пространство России.

Они побывали в Совете Федерации Федерального собрания РФ, Государственной Думе Федерального Собрания РФ, Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ, встретились с членами Общественной палаты РФ, Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ, руководителями Союза театральных деятелей, директорами Государственного Театра Наций и знаменитого центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина, телеканала «Культура и филиала НВК «Саха» и заручились их поддержкой. Такой же вояж состоялся в г.Улан-Удэ, где в Восточно-Сибирском государственном институте культуры получили образование многие артисты и работники театра. Обговорены все детали гастрольной поездки, состоялись встречи с руководителями Союза театральных деятелей, театральных учреждений, СМИ. Заручились поддержкой Министра культуры Бурятии Тимура Гомбожаповича Цыбикова.

Гастроли начнутся с г.Улан-Удэ. В здании республиканского театра кукол «Ульгэр» якутяне покажут один из лучших своих спектаклей «Король умирает…» Э.Ионеско в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Карла Сергучева. В заглавной роли – народный артист Якутии Алексей Павлов. Для детворы театр везет лучший спектакль, победитель многих российских и международных фестивалей «Камень счастья» — по легендам народов Севера в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Титигирова. Состоится пресс-конференция для театральных деятелей, журналистов, ТВ и Радио.

27 мая театр уже ждут в Москве. А с каким волнением ждут встречи с московской публикой наши артисты! Костяк театра – выпускники якутской студии прославленного Московского высшего театрального училища им. М.С.Щепкина. В государственном театре Наций состоится показ нашумевшего спектакля «Три ночи» по мотивам повести Н.Гоголя «Вий» в постановке Александра Титигирова и пресс-конференция для театральных деятелей, критиков, СМИ.

И в Улан-Удэ, и в Москве перед спектаклями благодарные выпускники готовятся к чествованию своих учителей, с волнением ждут встреч с ними, чтобы сказать много теплых слов, поблагодарить любимых педагогов, которые ввели их в профессию и открыли дорогу в театральное искусство.

По приглашению Музея им. А.А.Бахрушина театр участвует в XIV Бахрушинском благотворительном фестивале, который будет проходить в эти дни. 28 мая спектакль «Камень счастья» состоится в самом музее, а на следующий день организаторы фестиваля везут наших артистов в старинный русский город Зарайск, где артисты будут выступать для 400 детей детского дома, посетят достопримечательности, побывают в музеях, посетят исторические места.

С 30 мая артисты театра направляются в г. Казань для участия в ХIII-ом Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» со спектаклями «Король умирает…» Э.Ионеско и «Камень счастья» — по легендам народов Севера. Показы состоятся в Казанском государственно театре юного зрителя.

Вот на такой бравурной ноте должны завершиться гастроли ТЮЗа, который отмечает в этом году 25-летие!