Якутский тенор стал лучшим исполнителем арии Барокко на международном конкурсе

По итогам ХХI Международного студенческого конкурса вокалистов Лидии АБРАМОВОЙ «BELLA VOCE», который состоялся в Москве 30 марта – 5 апреля 2017 года, студент Арктического государственного института культуры и искусств Александр СТЕПАНОВ стал дипломантом и обладателем специального приза «За лучшее исполнение арии Барокко»!



Александр СТЕПАНОВ является студентом 2 курса кафедры Вокальное искусство. Он занимается в классе профессора, заслуженной артистки РС (Я) Валентины Ивановны КОЛОДЕЗНИКОВОЙ шестой год. Обладая ярким, мужественным тенором, красивым тембром и фактурой, он поет в составе хора Государственного театра оперы и балета РС (Я).

Валентина Ивановна Колодезникова — педагог выпускающая плеяду ярких звезд на оперную сцену Якутии, говорит: «Александр является одним из самых перспективных студентов. Подготовка к конкурсу явилась для него большим толчком, чтобы прибавить в профессиональном мастерстве. Все, кто едут на такие конкурсы, становятся свидетелями высочайшего уровня подготовки своих ровесников. Тем более, ХХI Международный студенческий конкурс вокалистов Лидии Абрамовой «BELLA VOCE» показал очень сильный состав участников. На финальный тур прошли всего трое второкурсников, включая Александра.

По жеребьевке три тенора оказались ровно друг за другом. Но Александр уверенно заявил о себе, как о крепком конкуренте с первого тура. Развернутая ария Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь» А. Бородина и виртуозная, подвижная, техничная ария Сектуса из «Юлия Цезаря» Г. Генделя произвели большое впечатление на членов жюри. Именно за исполнение Генделя ему был присужден специальный приз конкурса.

На втором туре были заявлены ария Каварадосси из «Тоски» Пуччини. песня Валерия Ноева и произведение из цикла Ave Maria. Последняя, к сожалению, была снята по нехватке времени и большого числа участников. Исполнение было весомым, глубоким и убедительным, говорят свидетели.

Александр СТЕПАНОВ признается, что большую роль сыграл тот факт, что педагог Валентина Ивановна КОЛОДЕЗНИКОВА и бессменный концертмейстер класса — дипломант всероссийских и международных конкурсов Людмила Алексеевна УСКОВА поехали в Москву на «Bella voce»вместе с ним:

— На этом конкурсе я очень вырос. Узнал, что такое сильная конкуренция, из-за которой внутри зажигается огонь. «Bella voce» стал для меня очень важным этапом, благодаря которому я понял, в какую сторону нужно развиваться, расти в профессиональном плане. Главным выводом этого конкурсе для меня стала вера в себя несмотря ни на что! От всего сердца благодарю своих дорогих педагогов Валентину Ивановну КОЛОДЕЗНИКОМУ и Людмилу Алексеевну УСКОВУ за огромную проделанную работу, за веру в своих студентов и поддержку!



Справка с официального сайта конкурса http://www.bella-voce.ru :

Международный студенческий конкурс вокалистов «Bella voce» проводится в Москве с 1993 года.

Его художественный руководитель и автор идеи — Лидия Павловна Абрамова,

народная артистка России, профессор, президент Регионального Общественного Фонда «Аве Мария»,

председатель жюри со дня основания конкурса.

У истоков конкурса стояли великие музыканты XX-го столетия:

Павел Лисициан, Зара Долуханова, Вероника Дударова, Владимир Минин и Николай Калинин.

Благодаря их поддержке и вниманию, конкурс получил большой общественный резонанс и стал известен далеко за пределами Центральной России.

Традиционным стало представительное жюри конкурса «Bella voce», в котором работают и работали легендарные певцы и ведущие педагоги, такие как:

Г.В. Олейниченко, Е.Г. Кибкало, Л.А. Сметанников, П.С. Глубокий, А.А. Лошак, Е.А. Поликанин, М.С. Агин, П.И. Скусниченко, М.Т. Вассалло (Мальта), А.М. Седов, Р.П. Лисициан, К.П. Лисициан, В.Н. Стулов, Э.Хорн (Великобритания – Мальта), С.Г. Нестеренко, Д.Ю. Вдовин, В.А. Воронов, Р.К. Абдуллин, М.В. Шадрина, А.С. Белоусова, Б.М. Шляхтер, Г.В. Федосеева, Е.Е. Наумова,

М.В. Кончаловский, Ли Ён Сон (Ю. Корея), Г.П. Гегамян (Армения), В.А. Крючков (Китай), С.В. Горенкова и другие известные российские и зарубежные деятели культуры.

В 2008 году «Bella voce» был назван в Берлине лучшим в рейтинге музыкальных студенческих конкурсов Европы.

Конкурс получил признание и на родине bel canto, в Италии: победители проходят стажировку

в «Accademia della voce» в Турине и в Академии Миланского театра «La Scala».

В прошедших конкурсах приняли участие свыше 1500 студентов из России, Ближнего и Дальнего Зарубежья: из Алжира, Армении, Белоруссии, Венгрии, Грузии, Казахстана, Камбоджи, Китая, КНДР,

Ю. Кореи, Латвии, Мальты, Молдавии, Монголии, США, Узбекистана, Украины и Черногории.

Многие оперные и камерные певцы, которых теперь называют «Звёздами XXI века» ―

лауреаты «Bella voce».

Победители конкурса «Bella voce» успешно работают во всех театрах Москвы, Санкт–Петербурга

и других регионов страны.