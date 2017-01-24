«Якутский Тарантино» ставит алтайскую пьесу

На сцене театра Горного Алтая готовится к показу пьеса Павла КУЧИЯКА «Чейнеш». Ставит ее заслуженный деятель искусств Якутии, режиссер Сергей ПОТАПОВ, который очень активен в созидательном процессе и к своему 40-летнему возрасту имеет хорошую творческую копилку – в ней более двадцати театральных постановок и девять художественных фильмов, сообщают Новости Горного Алтая.

Постановка спектакля по мотивам произведения Павла Кучияка проходит по юбилейному поводу – 120 лет со дня рождения автора. Кучияк создал шесть пьес, и «Чейнеш», посвященная гражданской войне на Алтае, считается одной из лучших. Первый сценический выход этой пьесы состоялся в 1938 году, режиссировал ее Иван Забродин, и готовилась постановка при активном участии самого Павла Васильевича.



Павел Кучияк

По воспоминаниям Заслуженной артистки РСФСР Анны АЛТАРЫКОВОЙ, игравшей в этом спектакле, Кучияк изменил концовку пьесы, в которой главная героиня погибает, на иную – оттолкнувшись от того впечатления, которое произвело чтение первоначального варианта на актеров. В итоге героиня «осталась жить», а автор пьесы, по воспоминаниям актрисы, «многое переработал, учел замечания, и пьеса стала лучше, богаче содержанием, ярче образами… Сам Павел Васильевич играл одну из главных ролей – бая Козуйта. Играл великолепно, правдиво. Глядя на него, и мы, казалось, без особых усилий вошли в свои роли».

Забродинская постановка имела большой успех у городских зрителей, жителей сел, где побывала театральная студия, и на барнаульском фестивале ее также приняли очень восторженно. И вот, почти спустя восемьдесят лет, пьесу «Чейнеш» снова увидят на алтайской сцене.

Конечно, нынешний режиссер Сергей Потапов вносит свою нюансировку в режиссуру «Чейнеш», и насколько для зрителя, хорошо знающего пьесу, это станет очевидным, мы увидим на показе спектакля.

У себя на родине Сергей Потапов считается режиссером во многих отношениях уникальным – из-за оригинальности своего творческого видения и плодотворности. Его называют «якутским Тарантино». Он считает важным быть искренним и показывать через творчество свой взгляд на жизнь. По его признанию, к своим работам относится как к детям, а «нелюбимых детей нет». Его родители надеялись, что сын пойдет работать на алмазный завод, а он пошел в артисты, и, судя по всему, он рад, что сложилось именно так. После премьеры нашего спектакля режиссер сразу улетает в Германию на кинофестиваль, где номинирован один из его фильмов, затем вновь по творческим поводам – в Казахстан, а потом в Питер.

Инсценировка «Чейнеш» сделана Сергеем Потаповым и Заслуженным работником культуры Республики Алтай Николаем БАГЫРОВЫМ. Художник-постановщик – Заслуженный художник РФ Валерий ТЕБЕКОВ. Композитор – Байару ТАКШИНА. Балетмейстер – Заслуженный артист РА Байрам КУРДЯПОВ. Главные роли исполняют Алина ПОПОШЕВА и Вадим ДЕЕВ. В спектакле играют Аржан ТОВАРОВ, Ираида ОХРИНА, Валерий КИНДИКОВ, Ирина МАЙМАНОВА, Александр МАЙМАНОВ, Евгений ПАПИТОВ, Эмил КОЛБИН, Эмиль САДЫКОВ.



Спектакль будет сыгран на алтайском языке с синхронным переводом на русский.