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Праздничные эфиры Музыкального Якутска
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Судебные приставы начнут дежурить в аэропорту Якутска
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60 тысяч бутылок контрафактного алкоголя под видом кондитерских изделий
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Экономика
28 декабря 2016, 9:12
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Якутский сыр «Качотта» эксклюзивно в новом магазине «Туьулгэ»!

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Молодой фермер Максим Харлампьев из вилюйского хозяйства «Тускул» на этой неделе стал поставлять ставшим уже знаменитым сыр «Качотта» собственного производства в магазин » Туhулгэ» на якутской Рублёвке. Этот магазин находится на остановке Гимеин. Ну, а если вам туда далеко ехать, можно найти этот магазин рядом с магазином «ЭТНО-стиль » на 1 этаже в  ТЦ » Вавилон». Сегодня Максим специально привез свой сыр в Якутск в магазин «Туhулгэ».

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Максим второй год занимается производством сыров. Его уникальный опыт произвел фурор в этом году в якутском Интернете и прославил маленькое село Лекечен на всю республику. Заняться сырами Максиму посоветовал отец — известный фермер Афанасий Харлампьев. Специально для этого Максим съездил в Москву, обучился всем премудростям производства сыров на итальянском сыроваренном оборудовании.

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И вот теперь этот настоящий на 100% натуральный продукт сможет украсить новогодний стол якутян.

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Помимо этого в магазинах «Туhулгэ» всегда можно найти свежую мясную и молочную продукцию, рыбу и ягоды, словом все то, что можно назвать богатством и брендом нашего северного края.

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Приходите в наши магазины «Туhулгэ» на остановке» Гимеин» и на 1 этаж ТЦ «Вавилон ‘!
Справки по тел.: 701 320, 711 552
 

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