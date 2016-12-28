Якутский сыр «Качотта» эксклюзивно в новом магазине «Туьулгэ»!

Молодой фермер Максим Харлампьев из вилюйского хозяйства «Тускул» на этой неделе стал поставлять ставшим уже знаменитым сыр «Качотта» собственного производства в магазин » Туhулгэ» на якутской Рублёвке. Этот магазин находится на остановке Гимеин. Ну, а если вам туда далеко ехать, можно найти этот магазин рядом с магазином «ЭТНО-стиль » на 1 этаже в ТЦ » Вавилон». Сегодня Максим специально привез свой сыр в Якутск в магазин «Туhулгэ».

Максим второй год занимается производством сыров. Его уникальный опыт произвел фурор в этом году в якутском Интернете и прославил маленькое село Лекечен на всю республику. Заняться сырами Максиму посоветовал отец — известный фермер Афанасий Харлампьев. Специально для этого Максим съездил в Москву, обучился всем премудростям производства сыров на итальянском сыроваренном оборудовании.



И вот теперь этот настоящий на 100% натуральный продукт сможет украсить новогодний стол якутян.

Помимо этого в магазинах «Туhулгэ» всегда можно найти свежую мясную и молочную продукцию, рыбу и ягоды, словом все то, что можно назвать богатством и брендом нашего северного края.

Приходите в наши магазины «Туhулгэ» на остановке» Гимеин» и на 1 этаж ТЦ «Вавилон ‘!

Справки по тел.: 701 320, 711 552

