Якутский священник арестован за развращение мальчиков

29 марта этого года следователем СК по РС(Я) Калачевым возбуждено уголовное дело в отношении заштатного клирика якутской епархии, экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия, в миру Андрея Т-ко. Следствием установлены неоднократные факты совращения малолетних мальчиков иеромонахом Мелетием, сообщает Sakhatime.ru

Удивителен тот факт, что до возбуждения уголовного дела, 7 марта 2017 года архиепископ Якутский и Ленский Роман провел совещание по вопросам руководства Свято-Иннокентьевской православной гимназии (Якутск). Архиерей поблагодарил за понесенные труды бывшего директора гимназии иеромонаха Мелетия (Т-ко), который должен был направиться на новое послушание для окормления паствы Русской Православной Церкви за рубежом. Отец Мелетий руководил гимназией с момента ее основания в 2010 году. Полномочия директора переданы иерею Максиму Степанюку. В совещании также приняли участие духовник гимназии игумен Никон (Бачманов) и заместитель директора гимназии по учебной работе В. А. Енохова.

Создается впечатление, что руководство якутской епархии попросту хотело спрятать Т-ко за границей, однако этого у них не вышло. 10 июля 10 июля 2017 года Суд апелляционной инстанции Верховного Суда Республики Саха (Якутия) рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката на постановление Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2017 года, которым в отношении Т-ко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Органами предварительного следствия Т-ко обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Не согласившись с Постановлением Якутского городского суда РС(Я) адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление суда ввиду его незаконности и необоснованности, считая, что обвиняемый не имеет причин скрываться от следствия и суда, угрожать свидетелям, воспрепятствовать производству по делу, так как обвиняемый сам добровольно явился к следователю, дал показания и заполнил обязательство о явке. Кроме этого, в апелляционной жалобе адвокат обратил внимание суда на допущенные ошибки в датах постановления о возбуждении уголовного дела, места работы Т-ко.

Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что судом 1 инстанции проверена достаточность данных об имевшем место событии преступлений, а также обоснованность выдвинутого против Т-ко, обвинения, при этом суд располагал всеми необходимыми материалами, данными о личности привлекаемого к уголовной ответственности лица, и в полной мере учел их при решении вопроса об избрании данной меры пресечения, сделав вывод о невозможности избрания в отношении Т-ко иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Избирая обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, суд учел, что Т-ко обвиняется в совершении двух особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетних, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Суд апелляционной инстанции Верховного суда РС(Я) пришел к выводу об изменении Постановления Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2017 года в отношении Т-ко в части исправления технической ошибки в постановлении в датах, инициалах и места работы обвиняемого.

В остальной части постановление оставлено без изменения. Мера пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Священник арестован и направлен в СИЗО Якутска до 9 августа 2017 года. Стоит отметить, что Мелетий родился 4 июля 1977 года в Комсомольске на Амуре. Он военнообязанный, с высшим образованием, детей нет.

Комментарий Пресс-службы Епархиального управления относительного запрещенного клирика иеромонаха Мелетия:

Иеромонах Мелетий запрещен в священнослужении в связи с возбуждением уголовного дела. Вместе с тем, мы не можем делать никаких окончательных выводов о его виновности или невиновности до решения суда и просим также представителей СМИ воздержаться от преждевременных утверждений.

Священник, в отношение которого поступают подозрения в преступлении против личности, в любом случае запрещается в служении на период разбирательства, а в случае обвинительного приговора — лишается сана. К нам не поступало никаких обращений от возможных пострадавших, поэтому у нас нет поводов комментировать обсуждаемую ситуацию. Мы скорбим и молимся о ее скорейшем разрешении. Мы просим в случае любых нарушений пастырской этики со стороны священников обращаться в Епархиальное управление. Любая ваша жалоба будет рассмотрена с надлежащим вниманием, а виновные понесут суровое наказание.