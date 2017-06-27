Якутский студент умер в Новосибирске от переутомления?

Студент юридического факультета Новосибирского государственного университета Иван ПАХОМОВ, у которого случился инфаркт во время госэкзамена, скончался в больнице, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на родственника погибшего Василия ИВАНОВА.

Инцидент произошёл 19 июня. Студенты юридического факультета ожидали начало экзамена. В какой-то момент одному из них Ивану Пахомову стало плохо и молодой человек упал в обморок, у него прекратилось дыхание и остановился пульс.

Одногруппники вызвали скорую, восстановить дыхание удалось только через 40 минут, а затем студента отвезли в реанимацию. В больнице у парня диагностировали инфаркт. Молодой человек неделю пролежал в коме. Утром 25 июня стало известно, что студент скончался.

«Иван приехал в Новосибирск из Якутии, из города Мирный. Там у него остались жена и месячная дочка. Сейчас мы собираем средства на транспортировку тела и организацию похорон», — рассказал родственник студента Василий Иванов.

Знакомые Пахомова написали в социальных сетях, что молодой человек не страдал болезнями сердечно-сосудистой системы и вёл здоровый образ жизни. Одногруппники предполагают, что к инфаркту привело переутомление. Друзья Ивана объявили сбор средств в поддержку его семьи.