Якутский студент спас своих одногруппников от бурого медведя

Сегодня, 9 декабря, ко Дню героев Отечества в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии имени Алексея Никифорова и Трифона Антонова, которые летом 2015 года погибли во время спасения утопающих. 21 ноября 2015 года Ученым Советом СВФУ было принято решение об учреждении данной премии. Ежегодно организатором награждения выступает Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ.

«Невозможно без слез смотреть на фотографии таких счастливых лиц наших Алексея и Трифона. Мы видим в их поступках благородство, смелость и мудрость. Сейчас их нет рядом с нами, но мы с вами решили, что этот светлый день памяти наших студентов навсегда будет вписан в историю СВФУ», — выступила ректор СВФУ Евгения Михайлова.

Обладателем премии в размере 100 000 рублей и нагрудного знака «Слава и величие СВФУ» стал студент 5 курса Геологоразведочного факультета Александр Неустроев. Летом этого года во время преддипломной практики в Алданском районе он спас своих одногруппников от бурого медведя. Это несомненно проявление мужества, стойкости, воли к жизни и силы духа.

Афанасий Саввин, председатель профкома сотрудников СВФУ и руководитель конкурсной комиссии отметил, что сложно выявить самых достойных обладателей данной премии. И со следующего года университет будет вручать премию сразу трём соискателям, проявивших смелость, мужество и храбрость.

Напомним, что Алексей и Трифон были студентами с активной жизненной позицией, дружелюбными и готовыми всегда помочь своим родным и близким в любой ситуации. В июле 2015 года Алексей с друзьями на протоке реки Лена спас 10-летнего ребенка, но не смог справиться с течением и утонул. В том же месяце Трифон купался с друзьями на реке близ с. Рассолода. Сильное течение унесло его друзей, он кинулся на помощь и ценой своей жизни спас их.