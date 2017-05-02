Якутский студент – чемпион Кубка мира по мас-реслингу

С 27 апреля по 1 мая в крупнейшем городе Казахстана Алматы прошел первый этап Кубка мира по мас-рестлингу. Международный турнир собрал сильнейших спортсменов из 13 стран. Кубок мира проводится каждые два года. По традиции он проходит в три этапа. Нынче первый из них принял Казахстан, следующий состоится в Чехии, а финальная часть международного турнира пройдет в Москве.

В рамках этапа Кубка мира состоялся открытый международный турнир среди юношей, девушек, юниоров и юниорок.

Студент Якутского автодорожного техникума МУКСУНОВ Василий удостоен звания Победителя среди юниоров в весовой категории 60 кг. Василий успешно учится по профессии “Машинист дорожных и строительных машин”. С родины мас-рестлинга приняли участие 13 юношей и одна девушка, в числе юниоров – по два спортсмена из нашей республики и Кабардино-Балкарии и пять девушек из Якутии. В этом турнире на помост вышло более 80 представителей четырех стран – России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Надо отметить, что это первое такое представительное международное соревнование среди молодежи.

«В целом организация соревнований была на высшем уровне. Много спортсменов-иностранцев из других стран, для меня, как-то не привычно. Могу сказать, что доволен своим выступлением, это результат работы 7 лет. Важным было, что за меня болели друзья, родные, моя любимая девушка, преподаватели техникума, тренера. Я считаю, что это самое главное – когда у тебя есть люди, которые искренне поддерживают и верят», — поделился радостью Василий Мускунов.

Источник: Надежда ГРИГОРЬЕВА, Пресс-служба Минобрнауки РС(Я)