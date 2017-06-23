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Общество
23 июня 2017, 10:17
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Якутский спасатель и изобретатель

Что такое интеллектуальная собственность и как защитить права на нее? В этой сфере остается много неясного и вызывающего горячие споры. В мире до сих пор не пришли к единому мнению насчет того, кто же изобрел радио – Попов, Хьюз, Эдисон, Бранли? Каждый из них ставил опыты, внес свою лепту в изобретение беспроводной связи. Сегодня уже проще защитить авторство, оформив патент, но сложнее с внедрением новинок в жизнь. Кажется, что все уже давно открыто и придумано. Остается только совершенствовать уже существующее и при удачном раскладе получать из этого дивиденды. Мы поговорили на эту тему с начальником группы применения беспилотных летательных аппаратов ГУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», инженером, рационализатором Петром ВАСИЛЬЕВЫМ. Петр Ксенофонтович увлечен техническим творчеством, а идеи для творчества подсказывает сама жизнь и профессия.

— Петр Ксенофонтович, когда вы начали этим заниматься?
— С детства я занимался в кружке авиамоделирования во Дворце пионеров. С того времени началось увлечение тем, что связано с дистанционным и радиоуправлением. После школы получил специальность инженера по эксплуатации автобронетанковой техники в Благовещенском военно-инженерном училище. Потом начал работать в Институте физико-технических проблем Севера, где вместе с коллегами поднимали проект радиоуправляемых спасательных снарядов. Мы довели эту разработку до предсерийного образца, получили патент Российской Федерации. Патентообладателем являются Институт физтех проблем Севера и я.

— Это был чей-то заказ?
— Нет. Это была идея сотрудников института. Был случай, когда на Лене человек упал в воду с корабля. В таких ситуациях существует команда – «человек за бортом». Капитан судна делает петлю – разворот влево, и ложится на обратный курс. Все это время человек находится в воде. Спасательный круг можно забросить максимально только на 10-12 метров. Мы разработали аппарат, который работает на дистанционном управлении. Вы кидаете его перед собой, и дальше управляете им и доводите до утопающего. Аппарат действует очень быстро и достаточно эффективно. Об этой разработке писали в СМИ. С того времени и занимаюсь рационализаторством.

— Какова дальнейшая судьба аппарата?
— Дальше необходимо сделать серийное образцы. Поставить серию спасательных кругов, спасательных жилетов и т.д. Но для этого необходимо внести изменения в нормативные документы, которые давно определены международной конвенцией и изменений с того времени практически нет. Это большая и сложная работа, и она должна быть подкреплена финансово, чего, к сожалению, у нас нет. Рассчитывать на рынок, на то, чтобы продавать физическим лицам нереально. Могут купить 10-30 изделий и все. А ставить на серийное производство пока нереально из-за нормативных документов.

— Главное, что есть патент. Было бы интересно узнать, как и где в Якутске можно оформить патент?
— В России этим занимается государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности», которое относится к Федеральной службе по интеллектуальной собственности. В Якутске их нет. Здесь есть патентные поверенные, которые имеют лицензию для этой деятельности. Один из них работает в Институте физтех проблем Севера, другой — в Арктическом инновационном центре СВФУ.

— К интеллектуальной собственности относится и авторское право. А где его можно оформить?
— Если, грубо говоря, патент — это технические, научные разработки, то авторское право — это произведения искусства — кино, литература, музыка, изобразительное искусства, сюда же относится программное обеспечение. Авторское право не требует регистрации. Если ваше авторское право нарушено, то вы можете доказать это без документов. Надо иметь доказательную базу, например, первую публикацию.
Патент делится на три вида – изобретение или способ; полезная модель; промышленный образец. Необходимо сначала подать заявку патентному поверенному, заплатив за нее госпошлину. Заявка будет формально рассмотрена. После этого заявку рассматривают по существу, и за это тоже необходимо заплатить.

— Рассмотрение проходит в Якутске?
— Сначала поверенный проверяет заявку здесь по единой базе. Если он видит, что вы сделали действительно что-то новое, он советует, как оформить и послать документы на дальнейшую экспертизу по существу. Там уже принимают решение о выдаче патента или отказе.

— Получив патент, человек хочет продать или внедрить свое изобретение. Но с этим у нас всегда сложно.
— Да, это очень сложно. Во-первых, чтобы продать зарегистрированное право кому-то, надо доказать, что это нужно и это экономически обоснованно. Например, у меня есть изобретение в строительстве, позволяющее строить очень быстро. Строители смотрят — нам это нужно? Если невыгодно, то зачем. Найти покупателя на свое изобретение в большей степени в интересах самого патентообладателя.
Мы живем в рыночных отношениях. В советское время другая система была. Если вы получаете авторское свидетельство, патент, то вам государство платит определенную сумму, например, 50 рублей, и все. Все права на изобретение, творческий продукт принадлежат государству. А будет это использоваться или не будет — вопрос второй. Сейчас правительство никак не участвует в этом вопросе. Если, конечно, вы не сделали что-то очень востребованное, например, в сфере энергетики.

— Возможно люди сами не хотят вступать в рыночные отношения?
— Придумать, изобрести что-то такое что бы пользовалось спросом, достаточно сложно. На сегодняшний момент есть возможность что-то сделать в IT-отрасли. Компания «Майтона» это доказывает. Если вы разработали программное обеспечение для телефонов, которое скачивают сотни миллионов пользователей, тогда — да. На этом можно заработать деньги.
Но не всегда патент подразумевает то, что он будет продан. Крупные компании, такие как Samsung, разрабатывают определенную новинку, патентуют и тем самым защищают новый продукт. Вдруг кто-то параллельно сделает то же самое и предъявит счет этой компании за то, что они использовали их разработку. Большие компании так защищают свои технические решения.
Есть еще такой момент. Нет единого пространства для всех патентов, то есть нет международного патента. Есть государства, которые подписали между собой соглашения. Ряд стран подписали европейский патент, и он действует только на этой территории. Есть патент США — он самый крупный, и считается, что самое лучшее запатентовать разработку в США. Есть азиатские патенты.

— Не всегда российский патент может быть признан в мире?
— Да. Поэтому если у вас хорошее изобретение, то вы патентуете его и в России, и в Америке, и в Европе, и в Азии. Тогда условно это можно назвать международным патентом.

— Какие еще у вас есть разработки?
— На сегодняшний день у нас семь действующих патентов. Наиболее интересное это шнекоход. Патент на транспортный шнекоход появился в России 1900-м году. Мы просто взяли сам принцип действия шнека и установили его на подводный аппарат. В этом заключалась новизна. Сейчас подали заявку на патент и собираем аппарат. У меня есть соавтор, друг, соратник, с которым мы сложились деньгами и заканчиваем эту работу.

— Какова функция этого аппарата?
— Мы его точим под одну-единственную услугу – мониторинг линейных магистралей под водой. Тот же газопровод, который проходит через реку Лену. Если на сегодняшний момент этим занимаются водолазы, то с помощью шнекохода можно убрать риски. И надеемся, что это обойдется дешевле.
Есть масса таких аппаратов, но наш отличается тем, что используется шнек, а не гусеницы или колеса. В условиях сильного течения аппарат, который передвигается на шнеках – это оптимальный вариант. Он несет на себе видеокамеру, и с помощью манипулятора производит определенные действия.

— Какие дивиденды вам это может дать?
— Если это окажется хорошим аппаратом, который докажет свою рентабельность, тогда конечно можно получить дивиденды. Во-первых, мы сами хотим заработать, беря подряды на те или иные виды подводных работ. Во-вторых, если аппарат на практике покажет, что он хорош, то мы можем продать патент. А запускать в Якутии серию на такую технику тяжело. Хотя возможно, и такие примеры есть.
Если говорить о самой простой разработке, то это нарукавный элемент безопасности. Проще говоря, нарукавная повязка для детей. У нас дети нередко находятся в условиях ограниченной видимости, и до сих пор для их безопасности применялись светоотражающие элементы. Для улучшения этого изделия мы добавили туда активный элемент — излучатель, светодиод. На это изделие также получили патент. Но не для того, чтобы продать патент, а для того, чтобы защититься. Если мы развернем производство, то к нам никто не придет и не скажет, что мы используем чужую идею. Первая партия таких повязок уже изготавливается.

— Сколько времени занимает в вашей жизни это увлечение?
— Может, в год один час или несколько месяцев. В зависимости от того, что это за разработка. Это творческий процесс, от которого получаешь удовольствие, драйв. Тем более, что это востребовано на нашей службе, и мысли работают в этой плоскости. Соответственно разработки связаны с безопасностью. Думаю, что инженер – это не профессия, а призвание.

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Источник: Елена ЯКОВЛЕВА. Olonkholand.ru/
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