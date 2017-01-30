Якутский скот становится мировой сенсацией, но на родине над ним продолжают сомнительные эксперименты

Якутский скот – национальное достояние России

В погоне за легкими деньгами сломаны вековые устои развития сельского хозяйства Якутии

Сейчас якутский скот в беде, и государство должно отдать ей свой долг

Якутский скот будет открывать новый путь биотехнологий США по производству экологически чистых продуктов

Испокон веков сельское хозяйство в Якутии являлось традиционной отраслью хозяйствования. После распада СССР, за четверть века рыночных реформ сельское хозяйство Якутии не стало основой экономики и источником благосостояния сельских районов, как в былые времена. В итоге сегодня молодежь не видит будущего села и не идет работать в сельское хозяйство.

Так почему в советское время сельскому хозяйству республики удалось добиться высокого уровня развития? Дело в том, что развитие происходило на основе традиционного уклада хозяйствования, без слома многовекового фундамента ведения сельского хозяйства бездумными реформами.

При переходе на новые формы хозяйствования из нашего правительства руководствовались досужим мнением, что «рынок, новые денежные отношения сами все упорядочат, расставят по местам», и ждали. Но в погоне за легкими деньгами, сиюминутными барышами, произошел слом вековых устоев развития сельского хозяйства Якутии.

Больше всего пострадало животноводство, особенно выращивание крупного рогатого скота. Появляются целые наслеги, которые отказываются от традиционного занятия своих предков — разведения крупного рогатого скота. Земли, где по данным профессора БАШАРИНА сто лет назад, в 1917 г. паслись 487,49 тыс. голов якутского скота, начали пустеть.

Сегодня под воздействием закона о дальневосточном гектаре руководство республики, наконец, стало уделять внимание на эту наболевшую, злободневную проблему. Во-первых, достойную поддержку получило табунное коневодство, это хорошо. Но наравне с табунным коневодством не должны забывать о возрождении якутской породы скота. Благодаря этой породе якуты продвинули границы домашнего скотоводства до самого Ледовитого океана, чем обогатили цивилизацию и стали считаться самыми северными скотоводами.

Четыре века, именно благодаря развитости своего сельского хозяйства, якуты оказали огромную помощь Российскому государству в освоении необъятных территорий Северо-восточной Азии, Дальнего Востока и Аляски. Эти огромные территории были освоены благодаря якутам-скотоводам и были вовлечены в хозяйственный, экономический оборот государства. Не было и сейчас нет пустующих земель в России, везде, куда ни приди, найдешь охотника, скотовода, коневода, оленевода. Якуты продолжают и сейчас служить государству, выполняя огромную геополитическую роль.

Такие огромные территории без пищи, без транспорта невозможно было освоить. Служилым людям нужны были хорошее питание, теплая одежда и транспорт. Питание обеспечивал якутский скот, транспортом была якутская лошадь. Надо признать, что якутская порода скота, выведенная в течение многих веков нашими предками адаптированной к суровым условиям Севера, прослужит государству еще немалую службу. А сейчас якутский скот в беде, и государство должно отдать ей свой долг и помочь в восстановлении поголовья. Для этого много не нужно.

Якутия должна гордиться своими заслугами в освоении огромных территорий перед государством. По своей природе человек забывчив, сегодня появляются люди, которые считают, что Якутия дотационная, и будто нет пользы от нее. На самом деле Якутия никогда не сидела на шее государства. Если обратиться к истории, в архивах лежат тысячи документов, доказывающих обратное, – о пользе и службе якутов Российскому государству.

В подтверждение этих слов в 2016 году из Аляски пришла сенсационная новость. На одном из небольших пустынных островов Алеутской гряды, точнее, на острове Алексея ЧИРИКОВА, несущем имя сподвижника и товарища великого русского мореплавателя В.БЕРИНГА, нашли скот, имеющий гены якутского скота. Долгое время этот одичавший скот с островов в Америке называли алеутским скотом. Но алеуты никогда не держали ни скота, ни лошадей. Изучение генов этого скота учеными из Аляски, России и Финляндии подтвердило их якутское происхождение. Благодаря преобладанию генов, адаптированных к выживанию в суровых условиях, этот одичавший скот выжил в пустынном острове без человеческого участия, и поголовье выросло с 400 голов в 1927 году до 2024 голов в 2015 году.

Как попал якутский скот на Аляску? Экономически мотивированная эмиграция из России на Аляску вызвала необходимость обеспечения колонистов продуктами питания. Во время русско-американского периода крупный рогатый скот из Якутии перевозили в порт Охотска, откуда провизия доставлялась в русские колонии по морю. В 1798 году был создан русский форпост России на острове Чирикова. Высокая стоимость и востребованность животноводческой продукции, такой как говядина, молоко, сливочное масло, привели к повсеместному ввозу сибирского (якутского) скота на каждый форпост, а также были предприняты усилия по разведению КРС на Аляске.

Во время подготовки и хода Второй Великой Камчатской экспедиции Беринга в течение 10 лет ежегодно привлекали 6-12 тыс. якутских лошадей и 1200-1600 якутов для транспортировки грузов экспедиции. Кроме того, закупали и увозили много якутского скота. В распоряжении Беринга от 28 июня 1736 года написано: “… отправлено от нас из Якуцка в Охоцк покупного от Якуцкой воеводской канцелярии на экспедицию рогатого скота, заклейменного экспедичными клеймами… быков болших тритцать восем(ь), средних пятдесят семь, малых дватцат(ь) сем, итого сто дватцат (ь) два; коров средних сорок, малых три, итого 43, всего быков и коров по цене на четыреста на тритцат (ь) рублев. Да на тое ж скотину надлежит положить цену за пазбу его до отправления в Охоцк в здешних местах якутам по дватцати копеек за каждую скотину, итого за сто за шездесят за пят(ь) скотин тритцат(ь) три рубли; … проводникам якутам трем человеком, которые наняты для лутшего в згоне до Охоцка и в пазбе и в смотрени за тем скотом порядку, понеже они в том более заобычайны, дано из экспедичной суммы денгами Бутурской волости Коберью Сахтыеву, Мегинской волости Кучюнику Турчекову по пяти рублев человеку…”. Беринг пишет, что за якутским скотом могут присматривать только якуты, поэтому и в Аляску якутов увозили на работу.

В переписке с главой Тастахского поселения Намского улуса Е.С. ФЕДОТОВЫМ американский ученый-генетик Майкл МАКНЕЙЛ из Аляски в прошлом году подтвердил, что скот с острова Чирикова происходит от якутского скота.

Выживание одичавшего скота в небольшом острове говорит о том, что какой уникальный скот наши предки оставили нам. Очень жаль, что мы не понимаем и не ценим этот бесценный дар. Наше руководство не ценит якутский скот, а предприимчивые американцы уже оценили. Вот что пишет в своей статье «Остров для рогатого скота и морских птиц» американский исследователь Уильям ШЛЕГЕЛЬ, опубликованной весной 2014 года на сайте livestockconservancy.org (https://livestockconservancy.org/index.php/heritage/internal/chirikof-island): «Рогатый скот Чирикоф (Chirikof) больше походил на рогатый скот России, страны, которая первой колонизировала, а затем продала Аляску Соединенным Штатам. Ученые определили это, сравнив ДНК рогатого скота Chirikof с редким российским рогатым скотом Yakut, который оказался более близким, чем какая-либо другая порода, которую они проверили. Часть рогатого скота с острова Чирикоф, должно быть, осталась с ранних российских поселенцев и миссионеров прибрежной Аляски. Мало того, что скот с российской генетикой распространялся и в другие Алеутские острова, и везде они выживали и процветали. Животные с российскими генами пережили и выжили все попытки введения другого рогатого скота до 1980-х годов. Хотя рогатый скот острова Чирикоф может быть переменным по внешности и даже иметь множество образцов окраса, но они формируют генетически дискретную группу или породу с изменением менее в пределах породы, чем много других пород. Рогатый скот Chirikof известен способностью выживания в суровых условиях и может жить на траве природных земель круглый год. Они — результат уникального естественного отбора для процветания своей породы, питаясь одной травой во враждебном климате.

Генетически уникальный характер рогатого скота Chirikof и их адаптации к холодному климату и диете на траве природных сельскохозяйственных земель делает их, возможно, идеально подходящим удовлетворять потребность для выведения выносливого, адаптированного к холоду рогатого скота. Производители на Аляске, в Канаде и многих западных государствах могли бы извлечь выгоду из такой выносливой породы для grassfed (экологически чистая говядина, выращенная на траве природных сельскохозяйственных земель). Некоторые могли бы найти стоимость в использовании быков Чирикоф в программе скрещивания, сохраняя их уникальные черты, поддержав чистокровное стадо, чтобы пополнить их племенной скот. Говядина Grassfed доказала пользу для здоровья потребителей. Генетика рогатого скота, который дает хорошие результаты на одной траве, пользуется спросом. У рогатого скота Chirikof могло быть потенциально блестящее будущее в промышленном производстве говядины. Исследование в области генетики рогатого скота острова Чирикоф может открыть ключи к разгадке адаптации к холоду и питанию одной травой у рогатого скота».

Попросту говоря, якутский скот, увезенный двести с лишним лет назад из России в Америку, сегодня будет открывать новый путь биотехнологий США по производству экологически чистых продуктов в непригодных для других видов сельскохозяйственных животных условиях. А мы в очередной раз останемся с носом. Неужели мы опять допустим отставание в биотехнологиях, уничтожив свою уникальную породу?

Известный якутский ученый, доктор биологических наук, профессор А.Ф. АБРАМОВ в течение долгих лет занимался исследованиями в сельском хозяйстве Якутии. В своей книге он утверждает, что одним из приоритетных направлений сельского хозяйства Якутии должно стать восстановление поголовья и разведение якутского скота. Одним из прибыльных направлений может стать развитие производства grassfed говядины в Якутии, благо заброшенных, заросших травой земель много. Многолетние исследования якутских ученых доказывают, что по молочной и мясной продуктивности якутский скот при хорошем содержании не уступает коммерческим породам и является молочно-мясной породой.

Разведение якутского скота не может быть невыгодным. Содержание малозатратно, устойчив к заболеваниям, дает много высокожирного молока, до 2000 кг в год, мраморное grassfed мясо. По характеру якутская корова сильно привязана к хозяевам, умна.

Увеличение экологически чистой продукции якутского скота способствует укреплению здоровья и долголетия населения республики. А пример выживания и увеличения количества скота на острове Чирикоф наводит на мысль, что восстановление поголовья может пройти быстрее, если дополнительно пойдем путем обратного скрещивания.

Очень интересную статью «Буренка моей мечты» о лучших качествах якутской коровы опубликовала Я.ЯХИМОВИЧ из Ленинградской области в майском номере журнала «Приусадебное хозяйство» 2016 года. Считает, что «якутка» — это не корова, а сказка.

Она пишет: «одна корова дает в сутки до 7 литров молока. Но плотного и жирного, на вкус сладковатого. Оно напоминает концентрированное. Сливок отстаивается до половины банки. Большой выход творога и сметаны… Комбикорма вводим в рацион в очень небольших количествах. Дойная корова съедает в сутки до 6 кг сена, 1-2 моркови. Сенаж и силос не покупаю… Навоз «якуток» больше похож на лошадиный. В хлеву сухо и чисто, почти нет запаха…

Своего ребенка я отправляла гулять с коровой с 1,5 лет. Она относится к нему очень бережно: извернется, но никогда не толкнет, не пихнет, рогом не заденет… Мало кому из животных я могу доверить маленького ребенка… Но сыну больше всего нравятся «якутки». Как-то раз подсмотрела такую сцену. Ребенок залезал на забор, подзывал корову, спускался к ней на спину, ложился и устраивался как на диване. Сказка!».

В России много семей, небольших хозяйств, которые заинтересованы содержать неприхотливых коров, которые питаются одной травой, дают не много, но очень полезного молока, хорошего мяса, отличающихся хорошим здоровьем и устойчивостью к заболеваниям, расходы по содержанию которых минимальны. Всем этим требованиям отвечает якутский скот. Так что разведение чистопородного якутского скота может стать очень выгодным в общенациональном масштабе.

К сожалению, сегодня участь якутского скота не завидна. Уникальный скот на грани исчезновения. В 2010 г. Коллегией Минсельхоза РС (Я) и ученым советом ЯНИИСХ РАСХН был утвержден план селекционно-племенной работы по животноводству и звероводству РС (Я) на 2011-16 гг. Было решено по якутскому скоту увеличить количество маточного поголовья до 1000 коров. Но воз и ныне там. Сегодня якутского скота около 1600 голов, из них коров 600.

В связи с кризисными явлениями в 2017 г. поставлен вопрос сокращения поголовья генофондного хозяйства «Тускул».

В течение всего двадцатого века и даже сейчас не прекращаются бессмысленные эксперименты по скрещиванию якутского скота с разным скотом, вплоть до бизонов. Выведение помесного скота симментальской и холмогорской пород показало, что высокопродуктивный скот в условиях Якутии не приживается, а просто вырождается. Несмотря на это, сейчас собираются продолжить эксперименты по скрещиванию существующего помесного скота с голштинской породой. Некоторых наших ученых мужей волнует теперь вопрос о том, что получится, если скрестить якутскую и калмыцкую породы? До какого времени продолжатся эти «игры по скрещиванию», вернее, выбиванию финансирования для сельскохозяйственной науки? Но точно можно сказать, что такие эксперименты могут свести на нет якутский скот в Якутии.

А можно ли восстановить поголовье такого скота в кратчайшие сроки? Есть пример известного бурятского ученого-селекционера Б.Б. ЛХАСАРАНОВА, восстановившего за 30 лет местную бурятскую породу овец-буубэй до 300-400 тыс. голов. Он собирается восстановить вырезанный в советское время бурятский скот. Наверное, он добьется своего, и в Бурятии будет развиваться пастбищное животноводство, будет производиться grassfed говядина. А у нас условия намного лучше, скот имеется, желание есть, но, увлекаясь «призрачными выгодами» в животноводстве, соблазнившись формами и продуктивностью культурных южных пород скота, наши руководители сельского хозяйства жестоко ошибаются. Необходимо учесть, что восстановление поголовья малозатратного, неприхотливого якутского скота может стать большим подспорьем для населения при освоении «дальневосточного гектара».

Нужна политическая воля руководства республики — восстановить историческую справедливость – вернуть якутский скот в родные аласы для развития конкурентоспособного пастбищного скотоводства и производства высокодоходной органической продукции.