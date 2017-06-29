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29 июня 2017, 15:20
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Якутский силач сгибает лом голыми руками

В соцсетях появилось видео, где якутянин играючи сгибает железный лом. Обычно, когда нужно согнуть или разогнуть лом, люди нагревают его или используют инструменты, а тут мужчина голыми руками справляется.

Судя по закадровому голову, мужчина носит фамилию Сивцев. Ему бы в спортом заняться, учитывая способности.

Отметим, чтобы гнуть железные прутья, требуются годы усиленных тренировок. Также, обычно, перед таким трюком метал специально оборачивают тканью или надевают перчатки, чтобы не поранить ладони.

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Источник: http://sakhapress.ru/archives/225064
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