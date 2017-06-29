Якутский силач сгибает лом голыми руками

В соцсетях появилось видео, где якутянин играючи сгибает железный лом. Обычно, когда нужно согнуть или разогнуть лом, люди нагревают его или используют инструменты, а тут мужчина голыми руками справляется.
Судя по закадровому голову, мужчина носит фамилию Сивцев. Ему бы в спортом заняться, учитывая способности.
Отметим, чтобы гнуть железные прутья, требуются годы усиленных тренировок. Также, обычно, перед таким трюком метал специально оборачивают тканью или надевают перчатки, чтобы не поранить ладони.comments powered by HyperComments
Источник: http://sakhapress.ru/archives/225064