Якутский школьник стал дважды 100-балльником

Выпускник физико-технического лицея г. Якутска Валентин ШИНКАРЕВ стал дважды стобалльником, получив наивысшие баллы на ЕГЭ по информатике и ИКТ и математике профильного уровня.

«Я готовился очень усердно, целенаправленно на высокие баллы со своими учителями и самостоятельно, без репетиторов. Но все равно не ожидал такие результаты. Хочу поступить в ВШЭ или ИТМО на прикладную математику и информатику. В день сдачи ЕГЭ я не волновался, все было очень организованно, под контролем. Я очень рад, что получил сто баллов по информатике и математике», — поделился своим успехом Валентин Шинкарев.

Достижением Валентина по праву могут гордиться его родители и учителя. Валентин старший ребенок в семье у Романа и Юлии Шинкаревых. У него есть две младшие сестры. За свои успехи и поддержку он очень благодарен родителям и учителям: «За свою победу хочу поблагодарить своих родителей и учителей Куличкина Никифора Николаевича, Романова Юрия Николаевича, Харлампьеву Аиду Вячеславовну, Ефремова Валентина Павловича, Ефремову Любовь Ивановну, Самсонову Любовь Ивановну и Иванова Виталия Витальевича».

«Валентин занимался олимпиадным программированием, является победителем и призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по информатике. В составе команды физико-технического лицея г. Якутска стал победителем всероссийского конкурса КИТ. У него хорошая математическая подготовка. Все это стало основой для 100 баллов по математике и информатике», — прокомментировал учитель Валентина Никифор КУЛИЧКИН.

Мы поздравляем Валентина и желаем успешного поступления в желаемый вуз!

Справочно: Ранее такие результаты были получены выпускником 2016 года Республиканского лицея Айсеном Кычкиным. Он получил 100 баллов по ЕГЭ по информатике и ИКТ и математике профильного уровня.