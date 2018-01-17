Якутский школьник, спасший напарника от медведя: Примером для меня всегда был дед

Сергей Кривошапкин – ученик 11 класса Себян-Кюельской средней школы Кобяйского района Якутии. Он считает, что человек в силах сам справиться с испытаниями судьбы, главное – не теряться и не падать духом.

В ту ночь все могло обернуться все иначе: маленькая промашка, страх, неуверенность могли зачеркнуть две жизни. Но мальчик, в жилах которого течет кровь охотников, не растерялся. Сторожить оленей в июньскую ночь, когда рядом хищники, непросто: надо быть начеку.

Сергей и его дядя вышли на дежурство. Вдруг услышали, что бежит зверь. Мальчик увидел, что огромный зверь напал на дядю и начал его кусать. Надо было действовать быстро, он выстрелил прямо в шею медведя. Это был крупный самец, больше них двоих вместе взятых. Дядя был ранен, медведь покусал ему руки и ноги.

Сейчас дядя вернулся в стадо и продолжает работать, а смелого мальчика Егор Борисов пригласил на Елку.