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8 декабря 2018, 22:50
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Якутский  сельхозтехникум отпраздновал 100-летний юбилей

7 декабря в СК «Триумф» состоялось знаменательное историческое событие – празднование 100-летнего юбилея важнейшего для нашей республики среднего специального учебного заведения – Якутского сельскохозяйственного техникума!

Сельскохозяйственное производство долгие века составляло основу жизненного уклада народов России и Якутии, и по сей день продолжает оставаться неотъемлемой частью экономики, основой продовольственной безопасности нашего государства, важнейшим социальным и культурным компонентом общества, залогом сохранения народных традиций. Открытие 100 лет назад, в далеком 1918 году, земских сельскохозяйственных курсов по широкому распространению накопленных к тому времени знаний по агрономии, животноводству и другим областям сельскохозяйственной науки, стало тем краеугольным камнем в фундаменте, на котором выстроено современное сельскохозяйственное производство Якутии. Уже целый век из стен этого славного профессионального образовательного учреждения выходят прекрасно обученные дипломированные специалисты, которые трудятся во всех уголках нашей республики. Более 16 тысяч специалистов: квалифицированных агрономов, зоотехников, ветеринаров, лесоводов, охотоведов, землеустроителей, техников-механиков, технологов, юристов и бухгалтеров получило народное хозяйство Якутии за все время работы нашего знаменитого ЯСХТ.

Достойный коллектив ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» состоит из настоящих мастеров своего дела, отборных профессионалов, во главе с директором САМСОНОВЫМ Андреем Петровичем. Они учат студентов учебным дисциплинам, отдают много сил патриотическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ, физической культуры и спорта среди молодежи. Ведь основными целями деятельности ЯСХТ, согласно Устава, являются: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального и дополнительного профессионального обучения; удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах со средним профессиональным образованием с учетом актуальных потребностей практической деятельности; формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. Эти благороднейшие и важнейшие для нашего государства цели воплощают в жизнь 50 преподавателей и мастеров производственного обучения, среди которых 3 кандидата наук, 10 почетных работников СПО РФ, 1 отличник народного просвещения РФ, 18 отличников профессионального образования РС(Я), 8 отличников образования РС(Я), 2 отличника физической культуры и спорта РС(Я). Благодаря их неустанному труду будущие специалисты сельского хозяйства Якутии и России получают первоклассные знания, в учебном процессе задействованы автотренажеры, спецтехника, современное лабораторное оборудование, новые компьютерные технологии.

Зал СК «Триумф» был полон желающих поздравить славный коллектив ЯСХТ с вековым юбилеем. С приветственными речами и теплыми словами выступали официальные лица: Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) СОЛОДОВ Владимир Викторович, министр образования и науки РС(Я) ЕГОРОВ Владимир Анатольевич, заместитель министра сельского хозяйства РС(Я) АФАНАСЬЕВ Николай Степанович, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), ректор ФГБОУВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» СЛЕПЦОВ Иван Иванович, а также другие политические деятели и представители общественности республики и города Якутска, ветераны труда, в том числе бывшие выпускники и ветераны Якутского сельхозтехникума. Сердечно поздравил коллектив Якутского сельхозтехникума депутат Якутской городской Думы ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич, уже много лет плодотворно сотрудничающий с ЯСХТ, как окружной депутат, как врач, и как общественный деятель, болеющий душой за будущее нашей республики, которое зависит от ответственности, трудолюбия, квалифицированности и хорошего здоровья нынешней молодежи.

Вековой юбилей был достойно отмечен и увенчан многочисленными достижениями и победами Якутского сельскохозяйственного техникума, его выдающегося коллектива, его отличных студентов и выпускников! От души желаем этому замечательному профессиональному образовательному учреждению еще много успехов и новых свершений во славу будущего нашей родной Якутии!

 

Источник: С.АНДРЕЕВ.
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