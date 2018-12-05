Якутский режиссер в финале Нациальной кинопремии

В середине ноября стали известны имена финалистов первой «Национальной молодежной кинопремии», в этот список вошли молодые кинематографисты и художники-мультипликаторы, продюсеры, операторы и сценаристы, в возрасте от 18 до 30 лет.

Цель Премии – поддержка молодых талантов, формирование высокого социально- культурного статуса молодежного кино, расширение молодежной зрительской аудитории и формирование у нее положительных и истинных ценностей, а также эстетическое воспитание. Событие является глобальной платформой для развития независимого отечественного кинематографа и открытия новых имен.

В состав команды профессионального жюри вошли: продюсер, режиссер, сценарист Алексей Петрухин, режиссёр и сценарист Антон Мегердичев, продюсер, кинорежиссёр и сценарист Президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, Генеральный продюсер Группы Компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики», Президент Ассоциации Анимационного Кино России Илья Попов, бизнесмен, генеральный директор группы компаний «Главкино» Илья Бачурин, актер театра и кино Владислав Канопка. Помимо опытных экспертов, к оценке конкурсных работ присоединились молодые профессионалы в сфере кино и анимации Шамиль Агаев и кинорежиссёр Андрей Григорьев.

Заявки принимались по следующим номинациям: «Лучший короткометражный фильм – Гран-при», «Лучший полнометражный дебют», «Лучший режиссер», «Лучший фильм, снятый на смартфон», «Приз зрительских симпатий», «Лучший анимационный фильм», Лучшая картина о семейных ценностях «Семья, Любовь и Верность», «Документальное кино».

Также в рамках вечера будет вручена премия во внеконкурсных номинациях: «Приз за вклад в развитие молодежного кино» и «Выбор молодых».

В номинации «Лучший полнометражный дебют» представлена работа уроженца Республики Саха Валентин Макаров «Кэрэл – невидимая красота».

«Я был счастлив, узнав о том, что наше кино «Кэрэл – Невидимая красота»

попало в список финалистов первой»Национальной молодежной кинопремии». Мы

создали наше кино от чистого сердца. Я верю, что будущее Российского кино в руках

молодых кинематографистов!», – рассказывает Валентин.

Имена лауреатов Премии станут известны 21 декабря. Помимо официальной церемония награждения гостей ожидает pre-party, включающая показ трейлеров финалистов кинопремии, мультимедиа-выставку, выставку молодых художников и общение с выдающимся деятелями кино и анимации в формате LateNightShow.

Мероприятие организовано Роскультцентром при поддержке Росмолодежи