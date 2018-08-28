Якутский регги-исполнитель Kit Jah приехал на съемки «Новой звезды» в Москве

В начале августа стало известно, что музыкант из Якутии Kit Jah, отправивший песни из своего репертуара и каверы на кастинг «Новой звезды», был выбран для участия в конкурсе из сотен претендентов. Сегодня пройдут съёмки для телеканала «Звезда», где Кит Джа споёт песню российского певца Михея «Мама», сообщает ЯСИА.

В начале августа стало известно, что Kit Jah стал одним из 85 участников проекта «Новая звезда». Сегодня в Москве состоятся первые съёмки телеконкурса. Ему дали задание выступить с песней «Мама» Михея.

Kit Jah

Продюсер исполнителя Нюргуяна Яковлева поделилась с ЯСИА последними новостями о конкурсе. «Все организационные моменты расписывают в группе конкурса Вконтакте, в которой Kit Jah не состоит. Поэтому я курирую его дистанционно. Команда участников собралась очень дружелюбная, энергичная. Кит Джа говорит, что все суперголосистые и разные».

О выходе конкурсантов в эфир станет известно позже: после выступления всех участников на канале «Звезда» должно пройти голосование.

Большее опасение вызывает не выступление артиста — в нём продюсер уверена, а состав профессионального жюри, которые могут не понять нестандартное творчество Кит Джа. Это телеведущий Леонид Якубович, певица Зара, актёр театра и кино Олег Масленников-Войтов, теле- и радиоведущий Юрий Николаев и композитор Максим Дунаевский. При этом Нюргуяна Яковлева уверена, что Kit Jah сделает всё возможное, чтобы отлично выступить.

Якутию наравне с Kit Jah, но в детском конкурсе, представляет Валера Кузаков. Он стал участником «Юной звезды», о чём более подробно можно прочитать здесь.