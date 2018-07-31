Якутский путешественник переплыл Берингов пролив на надувном катамаране

Впервые в истории мореплавания Берингов пролив был преодолён на надувном катамаране океанского класса «Искатель». Этот опасный участок преодолела команда из трех путешественников, в числе которой был известный турист из Якутии, бизнесмен Герман Арбугаев.

Переправа через Берингов пролив состоялась в рамках историко-географической экспедиции «Байкал-Аляска», которая стартовала еще весной прошлого года. Общая протяженность водного пути в итоге составит 13 тысяч км. Капитан судна Анатолий Казакевич, также в состав команды вошел иркутянин Александр Ломп.

Экспедиция проходит по пути следования сибирских купцов- первопроходцев, которые открывали Аляску и проложили большой морской путь между двумя континентами. По их маршруту никто не проходил уже 150 лет! Русские путешественники — первые, кто отважился на это за почти два века.+

Глобальная экспедиция «Байкал-Аляска» проходит в несколько этапов. В прошлом году путешественники прошли 7 тыс. км от Байкала до Петропавловска-Камчатского, где катамаран перезимовал. В этом году им предстоит пройти общий путь в 6 тыс. км. 17 июня этого года экспедиция отправилась в Анадырь, до поселка Провидение, где к ним и присоединился якутянин Герман Арбугаев. После тщательной подготовки катамарана к сложному переходу, а Берингов пролив считается среди мореплавателей сложным, опасным и даже коварным из-за течений, неустойчивой погоды и ветров, команда отправилась в путь. По словам путешественников, капитан Анатолий Казакевич очень внимательно отнёсся к выбору погодного окна, все тщательно проанализировал, чтобы выбрать безопасную погоду на два дня пути. Был даже предусмотрен вариант захода на остров святого Лаврентия в случае, если будет шторм. Но с погодой членам экспедиции повезло, и они прошли 366 запланированных километров за 30 часов. Судно шло непрерывно, члены команды несли вахту каждый по два часа. Катамаран шел частично на моторе, частично на парусах, когда появлялся попутный ветер. Переправа завершилась в американском городке Ном (Аляска). Здесь якутянин Герман Арбугаев закончил свое путешествие. Сегодня оставшиеся два члена экспедиции добрались до дельты реки Юкон, где сейчас пережидают штормовую погоду в одном из поселений. Завершится экспедиция в городе Анкоридж (США) в 20-х числах августа.+

Всего участниками экспедиции «Байкал – Аляска» стали люди из разных регионов России, которые частично сменяли друг друга на протяжении всех этапов экспедиции. Во время всего путешествия снимается документальный фильм, одним из героев которого будет и Герман Арбугаев. Фильм планируется к выпуску в следующем году, демонстрироваться будет в России и США. Лента расскажет о пройденных территориях, покажет, как изменилась жизнь с тех пор, как по этому пути 150 лет назад проходили первопроходцы: российские купцы и мореплаватели, продемонстрирует туристические и бизнес- возможности северных краев. По словам членов экспедиции, очень хотелось бы рассказать также истории интересных людей. Кроме того, будут сделаны фотокнига и путеводитель для тех, кому интересно пройти какую-то часть этого маршрута.