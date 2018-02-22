Якутский промышленный техникум будет готовить специалистов для ювелирно-гранильного кластера

Подготовкой квалифицированных кадров для ювелирно-гранильного кластера, входящего в состав территории опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы», будет заниматься Якутский промышленный техникум. Соответствующее соглашение накануне подписали генеральный директор дочерней компании Алмазэргиэнбанка «Сэйбиэм» Иван Степанов и заместитель директора ЯПТ по учебно-производственной работе Михаил Филиппов. Мероприятие состоялось в рамках профориентационной сессии с учащимися старших классов школ микрорайона Кангалассы и Тулагино-Кильдямского наслега.

«Кластер призван стать драйвером развития ювелирной и гранильной отраслей не только Якутии, но и всего ДФО. Предприятия, заинтересованные в создании производства на территории микрорайона Кангалассы, могут рассчитывать на благоприятные условия для ведения бизнеса, включающие налоговые преференции, развитую инфраструктуру. Основная же задача, которую ставит перед нами правительство страны, заключается в организации как можно большего количества рабочих мест», — отметил Иван Степанов.

По предварительным расчетам, в течение нескольких лет будут образованы более 300 рабочих мест.

«Прогноз составлен, исходя из производственных площадей и мощностей кластера, а также объемов выработки ювелиров, огранщиков. Конкурс на трудоустройство будет достаточно большой, так как работодатели нацелены на привлечение квалифицированных кадров. Мы заинтересованы, чтобы как можно большее число жителей населенных пунктов, имеющих отношение к ТОСЭР, получили рабочие места. Однако этот вопрос без заинтересованности местного населения, конечно, невозможно решить», — подчеркнул Степанов.

Заместитель директора Якутского промышленного техникума Михаил Филиппов сообщил, что учебное заведение на сегодняшний день готовит ювелиров на базе 9 классов и огранщиков – на базе 11 классов:

«В России только мы и лицей №11 Москвы занимаемся подготовкой специалистов по данным направлениям. Молодым жителям микрорайона Кангалассы повезло, так как именно здесь создается кластер. Важно уже сегодня задуматься о своем будущем, принять решение. Если вы намерены связать свою профессиональную деятельность с ювелирно-гранильной отраслью, то поступление в наш техникум станет правильным шагом».

Одним из основных событий в рамках профориентационной сессии стало подписание соглашения, которое предполагает сотрудничество «Сэйбиэм» и Якутского промышленного техникума в сфере подготовки квалифицированных кадров и их дальнейшего трудоустройства на базе ювелирно-гранильного кластера.