Якутский «призрак», воевавший на Донбассе, находится в российской тюрьме

Якутянин, принимавший участие в военных действиях на Донбассе, находится в следственном изоляторе одного из южных российских городов.

Напомним, что сюжеты о якутянине, воюющем на стороне ополченцев Луганска, был опубликован в СМИ. Его назвали «якутским призраком». Он размещал в соцсети репортажи. Последнее интервью было опубликовано полтора года назад. Затем он надолго пропал из виду.

Как выяснилось, он жив и здоров, но временно ограничен в свободе. Как сообщил сам якутянин в комментариях в соцсети, он сидит «в централе без предъявления обвинения». Сейчас он нуждается в помощи адвокатов, сообщает SakhaDay.ru.