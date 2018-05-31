Якутский предприниматель о доме в Калифорнии: Это была шутка!

Известный якутский предприниматель, владелец магазина «Индустрия Севера» и общественный деятель Сарэл ТИХОНОВ признался в своем фейсбуке, что ранее пошутил о покупке собственного дома в Калифорнии.

Друзья, хочу вам сообщить одну очень приятную вещь. Насчет покупки дома в г.Сан Диего я пошутил

Но пошутил не просто ради хохмы.

Мне хотелось всем показать, что мир уже не такой огромный и безбрежный как прежде. Мы все являемся гражданами планета Земля. Границы выдумали политики. На самом деле их нет. Решительно нет никаких причин отказывать себе в желании жить там где хочется. Если говорить об этом доме конкретно то я его снял на два дня. Но хочу , сказать, что он был бы вам почти всем по карману, т.к. его цена около 9мл.руб. Сраните с ценами на ваши квартиры в пыльном городе без дорог ( Сергеич прости) а тут море, солнце, развитие. И он мне по карману. Но я бы не стал сразу по приезду обрастать недвигой, потому что ее легко купить но трудно продать, этр закон жизни. И она бы держала меня как якорь. А вдруг мне понравится в другом месте больше?

Что еще я хотел сказать этим постом?

Я хотел вас ободрить. Что б вы посмотрели на меня и сказали, блин ну он жэ может, у него даже образования нет никакого, чем я хуже.

Еще раз сорри если кого расстроил, хотя это вряд ли))