Якутский певец посвятил любимой песню

Бу ырыаны былырыын сайын кэргэммэр анаан Арыылаахха со5ото5ун айаннаан иьэн айбытым. Кимиэхэ да иьитиннэрбэтэ5им. Быйыл тапталлаахтар куннэригэр кэргэммэр ыллаан ыытаары устубутум да, то5о эрэ сатаан устубатым, ситэри учугэйдик ыллаабатым диэн ыыппата5ым🙈 Ол ырыабын бугун бу ситим нецуе тапталлаах кэргэммэр аныырга сананным❤️ То5о бэйэтигэр кулгаа5ыгар ыллаабат сордоо5уй диэн ба5ар дьиктиргииргит буолуо😅 Бу улэ уеьугэр буолан Аллараа Бэстээххэ сытабын. Быйыл кэргэнчээним тереебут кунугэр аттытыгар суохпуттан хомойобун эрээри, ессе да элбэх сыллар тухары бэлиэтиэхпит диэн уоскутунабын☺️ Кунду баар-суох кундуттэн кунду киьичээним @marina_sor0kina 😘 Эйигин таптыырбын, сыаналарыыбын, уйэ тухары махталлаахпын билэ5ин. Эн биьи теруттээбит дьиэ кэргэммит доруобай, ч8л, дьоллоох, баай-талым олохтоох буолуохтуц! Ба5а санааларыц, бары былааннарыц олоххо киирдиннэр, еруу куус-кеме, ейебул буолуо5ум! Махтанабын эйиэхэ, таптыыр до5орбор, Санаабын тыл ацарыттан ейдуургэр, Олох устун кете дайарбар, Еруу кынат буоларгар… Дьоллоохпун эн миэхэ бааргар! 😘😘😘 #минкунум #минсибэкким #минырыам

