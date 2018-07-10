Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста?

Вчера, 9 июля в Ил Тумэне обсудили проект закона о повышении пенсионного возраста, сообщает ТайгаПост.

Депутаты поддержали большинством новый законопроект предложенный Правительством РФ. По словам издания, единственное что смогли попросить якутские депутаты не трогать северян. Однако, как известно, наполовину беременным быть нельзя. И главное, что останется в отзыве направленном в Государственную Думу России — якутский парламент проголосовал ЗА пенсионную реформу!

Расширенный Совет Ил Тумэна составил свой отзыв на законопроект правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Поэтапно россиянам хотят дать право выхода на пенсию лишь с 65 лет мужчинам и 63 женщинам. В Ил Тумэне большинством голосов этому аплодировали. Выразив поддержку, оговорились, что северян это касаться не должно. Пообещали направить в профильный комитет Госдумы свои предложения, дабы пенсионный возраст на Севере не увеличивали. В общем, лукавили, как могли.

Народный депутат Якутии, председатель фракции «Справедливая Россия» Юрий Григорьев рассказал ТайгаПост следующее:

— 9 июля на заседании Совета фракция «СР» голосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Однако большинством голосов он был поддержан с оговоркой, чтобы северянам пенсионный возраст не повышали. Но это абослютно бессмысленная оговорка, которая, конечно же, не будет принята. Сейчас женщины требуют, чтобы им пенсионный возраст не поднимали, поскольку они — женщины. Мужчины говорят, что они умирают раньше, поэтому им нельзя поднимать пенсионный возраст. Того же требуют представители опасных профессий. Теперь льготу хотят северяне… Если учитывать все пожелания, то пенсионный возраст вообще поднять не получится. И, естественно, власть такие оговорки воспринимать не будет. Именно поэтому фракция «Справедливой России» в Ил Тумэне голосовала против законопроекта.

— Юрий Иннокентьевич, каким образом, если законопроект будет принят, он повлияет на ситуацию с занятостью населения Якутии?

— По официальным данным, каждый 13-й житель Якутии трудоспособного возраста (7,5%) уже сейчас является безработным. Если увеличить пенсионный возраст, на рынке труда в ближайшие годы окажутся еще 60 тысяч человек. Я не представляю, как люди в 55-60 лет смогут найти работу. А, значит, им придется влачить нищенское существование на пособие по безработице, которое сегодня вдвое ниже, чем пенсия.

В конце июня депутат Госдумы от Якутии, заместитель председателя фракции «СР» Федот Тумусов провел в Якутске пресс-конференцию, на которой предположил: Ил Тумэн большинством голосов поддержит законопроект, но в свою резолюцию внесет какие-то оговорки. По мнению Тумусова, это абсолютно бессмысленный реверанс: «Имеет значение только поддержан законопроект или нет. Если поддержать, но с замечаниями — это все равно значит поддержать», — заявил тогда депутат Госдумы. Как мы видим, Тумусов оказался полностью прав в своем прогнозе по позиции Ил Тумэна.

Сами справороссы уже не раз заявляли, что на всех уровнях будут голосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста в России.

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