Якутский научный центр предложил 4 крупных проекта в рамках стратегии развития Сибирского отделения РАН

Председатель ЯНЦ СО РАН Михаил Лебедев представил комплексные исследовательские проекты на заседании президиума Сибирского отделения РАН, 9 августа.

Якутский научный центр и институты предлагают проекты: «Великая река Лена: природа, человек, хозяйство – прошлое, настоящее и будущее», который может стать зачином к созданию мегапроекта Сибирского отделения РАН «Великие реки Сибири», Научно-исследовательский центр «Ледовый комплекс Северо-Востока России: состояние, эволюция, риски освоения и криогенные ресурсы», Международный центр испытаний материалов, техники и человеческих ресурсов на полюсе холода и Центр спутникового мониторинга северо-востока Сибири на базе Института космофизики и аэрономии СО РАН.

«Проект исследования реки Лены сможет разработать предложения по охране бассейна реки, по минимизации негативного воздействия серьезных изменений климата, химического и биологического загрязнения, изменения гидрологии и усиление паводковой ситуации, расширения ареала природно-очаговых заболеваний и многого другого. А также, разработать предложения по развитию региона в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, цифровой экономике», – отмечает член-корреспондент РАН Михаил Лебедев.

Второй проект, который предлагают ученые – создание Научно-исследовательского центра: «Ледовый комплекс Северо-Востока России: состояние, эволюция, риски освоения и криогенные ресурсы». Инициаторами выступили Институт мерзлотоведения СО РАН и Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН. Как результат этого проекта республика сможет создать карты распространения и параметров Ледового Комплекса и карты трансформации компонентов природной среды, отраслевые базы данных, в том числе базы природно-техногенных геосистем с эколого-геохимической оценкой последствий геолого-разведочных и добычных работ, оценку рисков освоения ледового комплекса и прогноз его эволюции на ближайшие 100 лет. По словам ученых, в рамках проекта будут созданы новые центры земледелия, агротехнологий и кормопроизводства, с производственными базами растительных и животных видов адаптированных к условиям Крайнего Севера.

Создание центра мирового уровня по испытаниям материалов, машин и конструкций была мечтой якутских ученых уже давно. На сегодняшний день в Институте физико-технических проблем Севера им. В.П.Ларионова СО РАН интенсивно работает «Станция низкотемпературных натурных испытаний», которая была создана 1970 году и проводит — климатические испытания машин, сосудов давления и труб, исследования разрушений крупногабаритных металлоконструкций, температурного мониторинга в условиях низких температур. Станцуия проводит расследование причин разрушения машин, газопроводов, металлоконструкций, теплофизические исследования двигателей и ходовой части автомобилей в зимний период. Новый Международный центр станет полигоном для испытаний многих ведущих мировых авиа-авто-судо-машиностроительных, корпораций и компаний по различным направлениям. Полученные результаты по испытаниям материалов, техники, геоматериалов, роботизированных систем и исследования влияния низких температур на жизнедеятельность человека могут явиться базовыми знаниями для долгосрочной и стратегической программы полета и освоения человеком планеты Марс.

Следующий проект – создание Центра спутникового мониторинга северо-востока Сибири на базе Центра спутникового мониторинга северо-востока Сибири на базе Института космофизических исследований и аэрономии позволит провести комплексные научные исследования изменения природной среды территории Сибирской Арктики в условиях наблюдаемого изменения климата и усиления техногенной нагрузки. А также выполнить широкий спектр научно-прикладных задач в целях повышения уровня информационного обеспечения принятия управленческих решений в сфере предупреждения, борьбы и снижения последствий природных и техногенных ЧС.

Также председатель ЯНЦ СО РАН Михаил Лебедев внес проекты двух научно-образовательных центров – «Батамай – Ленские Столбы» совместно с СВФУ и «Космофизика».

Как сказал член-корреспондент РАН Михаил Лебедев, мировая практика подсказывает эффективный путь решения данной задачи – это сосредоточение научного потенциала на единой территории. Ученые предлагают по освоению незанятых территорий Института мерзлотоведения создать Академгородок.