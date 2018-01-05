Якутский музей сможет экспонировать охотничье ружье Федора Охлопкова

Возможность экспонировать личное охотничье ружье героя СССР, снайпера Федора Охлопкова появилась у Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Е.Ярославского, сообщил НВК “Саха” директор музея Егор Шишигин.
«Раньше было очень сложно экспонировать ружья. Для этого нужно было получить много разрешительных документов, кроме того, просверлить ствол и много других нюансов. Теперь же нам стало проще выставить в экспозиции личные охотничьи ружья Федора Охлопкова и других известных деятелей Якутии. Я считаю, нашим посетителям будет очень интересно посещать такие выставки», – сказал Егор Шишигин.
1 января вступил в силу закон, разрешающий государственным и муниципальным музеям приобретать, экспонировать и коллекционировать оружие, имеющее культурную ценность, без получения необходимых лицензий.comments powered by HyperComments