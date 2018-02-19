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19 февраля 2018, 16:50
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Якутский музей приглашает школьников принять участие в Республиканском конкурсе чтецов

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского приглашает учащихся общеобразовательных школ республики принять участие в ежегодном республиканском конкурсе чтецов «Дорҕоонноох тылым хоһооно долгутар алгыстаах», посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Якутии, писателя, ученого и мыслителя П.А. Слепцова — Ойунского.

ПОЛОЖЕНИЕ

Цели конкурса:

  • способствовать патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения;
  • оказать поддержку и помощь в духовном, нравственном и эстетическом развитии детей;
  • содействие развитию творческой активности учащихся и выявление лучших чтецов.

Дата и место проведения: 

Конкурс проводится  29 и 30 марта 2018 г.  по адресу г. Якутск, проспект Ленина 5/2, в Главном корпусе Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского

29 марта – первый день конкурса 

9.00 ч. – 10.00 ч. – регистрация участников I группы

10.00 ч. – открытие конкурса

10.30 ч.13.00 ч.  — выступления I группы

13.00 ч. – 14.00 ч.  – перерыв на обед

14.00 ч. – 16.00 ч. – продолжение выступлений

30 марта – второй день конкурса — заключительный

9.00 ч. – 10.00 ч. – регистрация участников II группы

10.00 ч.13.00 ч.  — выступления II группы

13.00 ч. – 14.00 ч.  – перерыв на обед

14.00 ч. – 16.00 ч. – продолжение выступлений

16.00 ч. — подведение итогов конкурса. Награждение победителей

Условия конкурса:

  • к конкурсу допускаются учащиеся общеобразовательных школ РС (Я) с 1 по 11 классы;
  • участники конкурса делятся на две группы:

1 группа – учащиеся с 1 по 6 классы

2 группа – учащиеся с 7 по 11 классы;

  • в каждой группе предусматриваются сольные и коллективные (от двух и более человек) выступления;
  • участники конкурса должны читать произведения или отрывки из произведений П.А. Ойунского на якутском или русском языках (перевод);
  • в заявке участника должны быть указаны ФИО участника и руководителя участника, школа, класс, адрес, телефон, e-mail, название и копия произведения;
  • за участие в конкурсе взимается регистрационный взнос в размере 350 руб. с каждого участника (в стоимость регистрационного взноса входят бесплатное посещение музея участниками и руководителями участников, фотографирование в залах музея, также для участников будет предложена развлекательная программа в музее в дни конкурса).

Требования к участникам конкурса:

  • выразительность чтения и знание текста;
  • артистичность;
  • поощряется оригинальность и творческий подход;
  • продолжительность выступления не более 5 минут.

Определение победителей и награждение:

  • победители определяются голосованием членов жюри по 5-балльной системе. Сольные и коллективные выступления оцениваются отдельно. В каждой группе первое, второе, третье места и поощрительные призы;
  • участники, занявшие I, II, III места, награждаются ценными призами, грамотами. Поощрительные призы будут вручены участникам, проявившим творческий подход и оригинальность выступления;
  • всем участникам и руководителям выдается сертификат участия.

Заявки на участие принимаются до 26 марта на электронный адрес museum1887@mail.ru с пометкой «В Культурно-образовательный отдел» или по тел./факсу: 34-35-27, 42-51-74 в рабочие дни с 09.00 до 17.00  чч.

С условиями конкурса также можете ознакомиться на сайте музея.

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Источник: Пресса музея
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