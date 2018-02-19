Якутский музей приглашает школьников принять участие в Республиканском конкурсе чтецов

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского приглашает учащихся общеобразовательных школ республики принять участие в ежегодном республиканском конкурсе чтецов «Дорҕоонноох тылым хоһооно долгутар алгыстаах», посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля Якутии, писателя, ученого и мыслителя П.А. Слепцова — Ойунского.
ПОЛОЖЕНИЕ
Цели конкурса:
- способствовать патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения;
- оказать поддержку и помощь в духовном, нравственном и эстетическом развитии детей;
- содействие развитию творческой активности учащихся и выявление лучших чтецов.
Дата и место проведения:
Конкурс проводится 29 и 30 марта 2018 г. по адресу г. Якутск, проспект Ленина 5/2, в Главном корпусе Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского
29 марта – первый день конкурса
9.00 ч. – 10.00 ч. – регистрация участников I группы
10.00 ч. – открытие конкурса
10.30 ч. –13.00 ч. — выступления I группы
13.00 ч. – 14.00 ч. – перерыв на обед
14.00 ч. – 16.00 ч. – продолжение выступлений
30 марта – второй день конкурса — заключительный
9.00 ч. – 10.00 ч. – регистрация участников II группы
10.00 ч. –13.00 ч. — выступления II группы
13.00 ч. – 14.00 ч. – перерыв на обед
14.00 ч. – 16.00 ч. – продолжение выступлений
16.00 ч. — подведение итогов конкурса. Награждение победителей
Условия конкурса:
- к конкурсу допускаются учащиеся общеобразовательных школ РС (Я) с 1 по 11 классы;
- участники конкурса делятся на две группы:
1 группа – учащиеся с 1 по 6 классы
2 группа – учащиеся с 7 по 11 классы;
- в каждой группе предусматриваются сольные и коллективные (от двух и более человек) выступления;
- участники конкурса должны читать произведения или отрывки из произведений П.А. Ойунского на якутском или русском языках (перевод);
- в заявке участника должны быть указаны ФИО участника и руководителя участника, школа, класс, адрес, телефон, e-mail, название и копия произведения;
- за участие в конкурсе взимается регистрационный взнос в размере 350 руб. с каждого участника (в стоимость регистрационного взноса входят бесплатное посещение музея участниками и руководителями участников, фотографирование в залах музея, также для участников будет предложена развлекательная программа в музее в дни конкурса).
Требования к участникам конкурса:
- выразительность чтения и знание текста;
- артистичность;
- поощряется оригинальность и творческий подход;
- продолжительность выступления не более 5 минут.
Определение победителей и награждение:
- победители определяются голосованием членов жюри по 5-балльной системе. Сольные и коллективные выступления оцениваются отдельно. В каждой группе первое, второе, третье места и поощрительные призы;
- участники, занявшие I, II, III места, награждаются ценными призами, грамотами. Поощрительные призы будут вручены участникам, проявившим творческий подход и оригинальность выступления;
- всем участникам и руководителям выдается сертификат участия.
Заявки на участие принимаются до 26 марта на электронный адрес museum1887@mail.ru с пометкой «В Культурно-образовательный отдел» или по тел./факсу: 34-35-27, 42-51-74 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 чч.
С условиями конкурса также можете ознакомиться на сайте музея.comments powered by HyperComments