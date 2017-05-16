Якутский музей приглашает на шоу-программу «Ночь в музее»

Якутский музей им. Ем. Ярославского, один из старейших музеев Дальневосточного Федерального округа, встречает нынешний Международный день музеев с хорошим настроением.

Благодаря успешным и разнообразным выставкам и культурно-образовательным мероприятиям, число посещений музея растет с каждым годом. В 2017 г. число посетителей достигло 139.923 человек. Наш музей порадовал посетителей новыми выставками, всего за год было реализовано более 200 выставочных проектов.

За последние три года музей организовал крупные выставки такие, как «Культ коня у народов Евразии» с участием Государственного музея искусства народов Востока и Забайкальского краевого краеведческого музея имени А.К. Кузнецова в главном корпусе музея, «Свет истины несущий людям…Иркутские страницы жизни Святителя Иннокентия» из фондов Иркутского областного краеведческого музея в главном корпусе музея, «Республика Саха (Якутия) сегодня» в Государственном центральном музее современной истории России (г. Москва) в рамках музейно-выставочного проекта «Российская федерация. XXI век», «Певец Земли Олонхо», посвященная 115-летию со дня рождения С.А. Зверева-Кыыл Уола в Российском государственном педагогическом университете имени им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), «Певец Великой Москвы из Якутии», посвященная 115-летию С.А. Зверева-Кыыл Уола и «Толстой и Якутия» в Государственном музее Л.Н. Толстого (г. Москва), «Радуга Севера» в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского в рамках VII международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусств», «Кто вы, палеоазиаты?» в рамках II Международной научно-практической конференции «Фольклор палеоазиатских народов» из фондов Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, Музейного центра «Наследие Чукотки», Нижнеколымского музея истории и культуры народов Севера, Музея музыки и фольклора народов Якутии и Якутского музея им. Ем. Ярославского, «Люди с солнечными поводьями: искусство народа Саха» в Государственном музее искусства народа Востока (г. Москва). По отзывам ведущего научного сотрудника Государственного музея искусства народа Востока М.М. Бронштейна наша выставка стала «важным событием культурной жизни столицы». О выставке можно почитать в интернете.

Также в музее работали юбилейные выставки «Учитель. Писатель. Отец» к 100-летию Р.А. Кулаковского, «Держусь раз намеченной цели», посвященная 150-летию со дня рождения В.В. Никифорова – Кулумнуур, «Любящий Вас Лев Толстой», посвященная 150-летию первого врача Якутии П.Н. Сокольникова, «Якутский отдел Императорского Русского географического общества», посвященная 100-летию со дня основания, выставка, посвященная 125-летию со дня рождения первого профессионального композитора Якутии М.Н. Жиркова и др.

В музее проводятся большое количество различных мероприятий. На высшем уровне проходят ежегодные Республиканский конкурс чтецов среди учащихся СОШ, музейный праздник «Музейный пикник», шоу-программа «Ночь в музее», акция «Ночь искусств», экологические мероприятия, встречи Клуба интересных людей им. Л.Н. Гумилева, Клуба старожилов и др.

Все филиалы музея ведут активную научно-просветительскую, собирательскую работы, успешно занимаются выставочной деятельностью.

Сотрудники музея добиваются успехов в различных сферах музейной деятельности. Заведующий отделом археологии и этнографии, известный археолог В.В. Попов стал победителем в номинации «Лучший музейный сотрудник» Республиканской премии Главы Республики Саха (Якутия) в области музейного дела имени М.Ф. Габышева. Таксидермист И.С. Павлов вносит большой вклад в изучении мамонтовой фауны. В этой сфере он большой авторитет среди исследователей. Научный сотрудник отдела истории С.Г. Слепцов завершил диссертацию, на днях собирается на стажировку в США. Коллектив гордится успехами своего директора. Егор Спиридонович избран Почетным Академиком Академии духовности, на второй срок избран членом Президиума Союза музеев России. В этом году стал абсолютным победителем в номинации «Верность профессии» Республиканского народного конкурса «Имя культуры». За нашего директора голосовали не только краеведы и музееведы нашей республики, но и его бывшие студенты алмазного Мирного, представители многих стран мира, ветераны труда, наши коллеги из многих регионов России. Это показывает авторитет нашего музея, нашей республики.

Поздравляем всех музейных работников, краеведов Республики с нашим профессиональным праздником – Международным днем музеев! Желаем успехов, благополучия, счастья!

19 мая с 19.00 до 23.00 ч. ждем всех жителей и гостей столицы на ежегодную шоу-программу «Ночь в музее» в Якутском музее им. Ем. Ярославского, а 20 мая с 14.00 до 19.00 ч. на праздничную акцию «Музейный Пикник» на площади Ленина.