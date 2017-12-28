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28 декабря 2017, 17:10
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Якутский музей подвел итоги года

За 2017 год Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского достиг определенных успехов по всем направлениям своей деятельности.

Главные цифры

Благодаря успешным и разнообразным выставкам и культурно-образовательным мероприятиям, число посещений музея растет с каждым годом. В 2017 г. число посетителей достигло 165.552 человек. Наш музей порадовал посетителей новыми выставками, всего за год было реализовано свыше 200 выставочных проектов. Проведено 1611 экскурсий для 24.718 экскурсантов. 2341 учащихся посетили 123 музейных занятий. Музейные сотрудники организовали 268 мероприятий, где приняли участие 24.964 человека.

Выставки

Одним из крупных событий года была выездная выставка «Якутск – форпост освоения Дальнего Востока России», организованная в рамках Дней Якутии в Москве, посвященных 385-летию вхождения республики в состав Российского государства, 95-летия образования Якутской Автономии, 25-летия Конституции республики в павильоне центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» г. Москвы.

Выставка «Якутск – форпост освоения Дальнего Востока России» в г. Москве. 15 декабря 2017 г.

Также организовали выездную выставку «Мир саха» в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова. Данная выставка познакомила жителей и гостей дальневосточной столицы с богатой и многообразной культурой народа саха. На выставке демонстрировались предметы хозяйственной деятельности — орудия промысла, предметы коневодческого снаряжения, предметы быта и домашняя утварь, национальные костюмы, ювелирные украшения из серебра, предметы декоративно-прикладного искусства из дерева, кости.

На открытии выставки «Мир Саха» в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова. 20 мая 2017 г.

Музей в четвертый раз успешно организовал республиканский конкурс имени известного краеведа, музееведа, заслуженного работника культуры РСФСР и ЯАССР Сергея Никоновича Сизых в области музейного дела и краеведения. В конкурсе было принято всего 37 заявок от музеев республики, краеведов, частных лиц.

Юбилеи

Подводя итоги уходящего года, нельзя не упомянуть об юбилейных выставках: к 120-летию М.К. Аммосова, 100-летию революции, «2017 год. Год М.Н. Жиркова в Вилюйском улусе» к 125-летию М.Н. Жиркова, первого профессионального композитора Якутии, основоположника якутской музыкальной культуры, «Күөх сааһы хайҕааммын, күн аннын таптааммын» к 110-летию В.М. Новикова-Куннук Уурастыырап, народного поэта Якутии, «В объективе: новая Якутия» к 80-летию В.П. Яковлева, известного фотокорреспондента Якутии, «Г.Г. Макаров. Ученый. Педагог. Наставник», к 100-летию Г.Г. Макарова, известного историка, заслуженного деятеля науки ЯАССР, «Муза и поэт» к 90-летию М.С. и С.Т. Руфовых, к 385-летию Жиганского улуса «Заполярный Жиганск в истории Якутии. Легенды и люди», к 80-летию Дворца детского творчества г. Якутска «Дворец талантливых сердец», «50 лет газификации Якутии и др.

На открытии выставки «Муза и поэт», посвященной семьи Руфовых. 30 мая 2017 г.

Музейный «десант»

Команда молодых сотрудников организовала десант «Музей с доставкой» и представила выездную выставку «Легенды музея» жителям и гостям с. Чыаппара Чурапчинского улуса, с. Намцы и Уедэй Намского улуса. Сотрудники музея рассказали об уникальных и легендарных экспонатах музея, которые выставляются очень редко, а также провели интерактивные выставки «Как добыть огонь?», «Оружие Победы», «Вооружение землепроходца XVII века».

Ночи в музее

К Году экологии в РФ и Году молодежи в РС (Я) были посвящены традиционный ежегодный «Музейный пикник», шоу-программа «Ночь в музее» и всероссийская акция «Ночь искусств». Мероприятия прошли на высоком уровне с насыщенной программой.

Шоу-программа «Ночь в музее», посвященная Международному дню музеев. 19 мая 2017 г.

Экскурсия во время Всероссийской акции «Ночь искусств 2017» в музее. 4 ноября 2017 г.

Посетители музея стали участниками разнообразных мероприятий, таких как республиканский конкурс чтецов «Куех сааьы хай5ааммын, кун аннын таптааммын», посвященного 110-летию со дня рождения народного поэта Якутии В.М. Новикова – Кюннюк Урастырова, интеллектуальных игр брейн-ринг «Музей хранитель времени», экологических мероприятий, возложение цветов к памятнику Ем. Ярославскому, бюсту М.К. Аммосова и др.

Республиканский конкурс чтецов «Куех сааьы хай5ааммын, кун аннын таптааммын», посвященный 110-летию В.М. Новикова – Куннук Уурастыырова. 23-24 марта 2017 г.

В рамках 100-летинего юбилея Вилюйского краеведческого музея им. П.Х Староватова организованы юбилейная выставка «Раритеты Вилюйского улуса в Якутском музее», Республиканская биеннале и Староватовские чтения.

Кроме того, директор музея Е.С. Шишигин победил в Республиканском  общественном конкурсе «Имя культуры» в номинации «Верность профессии».

Е.С. Шишигин – победитель в номинации «Верность профессии» Республиканского общественного конкурса народного признания «Имя культуры». Март 2017 г.

 

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Источник: Пресс-служба Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского
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