Якутский музей им. Ем. Ярославского приглашает на «Ночь в музее»

19 мая с.г. с 19.00 до 23.00 чч. Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского приглашает всех горожан и гостей г. Якутска на ежегодную шоу-программу «Ночь в музее». В этом году международная акция «Ночь музеев» посвящается Году экологии в РФ и Году молодежи в РС(Я).

В программе:

19.00 – 23.00 чч. – экскурсия«Легенды Якутии». Сотрудники музея, а также известные люди, историки, краеведы расскажут об интересных и удивительных событиях в истории Якутии! Начало первого сеанса в 19.00 ч. Билеты на экскурсию приобретайте в кассе музея;

19.00 – 23.00 чч. – выставка «Один день в Советском Союзе» в Детском центре музея;

в Детском центре музея; 19.00 – 23.00 чч. – выставка «Новая жизнь старых вещей» в Детском центре музея;

в Детском центре музея; 19.00 – 23.00 чч. – выставка новых поступлений «Дары и дарители» ;

; 19.00 – 21.00 чч. — выставка-ярмарка коллекционеров и антикваров «Ретро-склад» на территории музея;

на территории музея; 19.00 – 20.00 чч. – лекция на тему «Добро. Добрые дела. Сила воли» от романтика-добровольца, основателя благотворительного фонда «Чороон добра» Антона Васильева в Главном корпусе музея;

от романтика-добровольца, основателя благотворительного фонда «Чороон добра» в Главном корпусе музея; 19.00 – 20.00 чч. – мастер-класс для садоводов и огородников от Евдокии Гаврильевой в Главном корпусе музея;

в Главном корпусе музея; 19.00 – 21.00чч. – мастер-класс «Талисманы на счастье своими руками» от Татьяны Никифоровой – Тайааны в Главном корпусе музея(не забудьте взять с собой ножницы);

в Главном корпусе музея(не забудьте взять с собой ножницы); 20.00 – 20.40 чч. – мастер-класс по цигун для всех желающих от заслуженного тренера РС(Я), президента федерации ушу в РС(Я) Аркадия Прокопьева на территории музея;

на территории музея; 20.00 – 21.00чч. – мастер-класс по Zumba от фитнес-инструктора Евгении Гоголевой (фитнес студия «GoldenStart») в Главном корпусе музея;

(фитнес студия «GoldenStart») в Главном корпусе музея; 20.00 – 21.00 чч.– мастер-класс по изготовлению фоторамок, кукольных домиков, ширм разных размеров из дерева от Августина Егоровой ;

; 20.40 – 22.40 чч. – показ кинофильма «Мой убийца» с участием главных героев Вячеслава Лавернова, Галины Тихоновой и Зои Багынановой в Доме-музее Ем. Ярославского;

с участием главных героев Вячеслава Лавернова, Галины Тихоновой и Зои Багынановой в Доме-музее Ем. Ярославского; 21.00 – 22.00 чч.– лекция-дефиле «Саха таҥаһа аныгы кэмҥэ» от к.и.н., доцента СВФУ им. М.К. Аммосова Светланы Петровой в Главном корпусе музея;

в Главном корпусе музея; 21.00 – 22.30чч.– экспресс-курс разговорного английского языка от директора «Englishbreak» Павла Онуфриева;

21.00 – 22.30 чч. – мастер-класс по вокалуот руководителя студии «Арыллыы» Байааны–Дагдай;

22.00 – 23.00 чч. – мастер-класс и флэшмоб «Лучшие мировые танцевальные хиты» от члена Союза театральных деятелей РФ, заслуженного артиста РФ и РС(Я) Афанасия Афанасьева в Главном корпусе музея;

в Главном корпусе музея; 19.00 – 23.00 чч. – работает кафе в этнографическом центре «Якутская юрта»

Возрастное ограничение 16 +

Вход на экскурсию «Легенды Якутии» по сеансам – 350 рублей. Билеты приобретайте в кассе музея.

Адрес музея: пр. Ленина 5/2, конт.тел.: 42-51-74, 34-35-27