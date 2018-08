Якутский министр погулял на свадьбе!

Виталю Борзенкова @ketchap___ поздравляю с днем свадьбы! Любви, добра, взаимопонимания и достатка! И конечно много детей! Виталия знаю когда он еще был школьником, в 2005 году он играл еще в школьной лиге. Виталя целеустремленный человек, с непростой судьбой, который преодолел очень много препятствий и сделал себя сам. Это как раз из истории про "КВНщик". Кто знает тот знает. Ты скинул 90 кг, нашел свою половинку, вывел команду в Премьер лигу и все у тебя еще впереди! Только вперед бро! #свадьбаборзенковых

