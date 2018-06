Якутский министр оштрафован

По прилёту, первым делом пошёл в УФМС и, в соответствии с законом, подал уведомление о том, что у меня имеется вид на временное жительство в другой стране. . Повторюсь, я не знал, что передо мной есть такие обязательства, но ответственности с себя за это не снимаю. Я действительно совершил административное правонарушение. Завтра с утра оплачу назначенный мне штраф. . Хочу сказать большое спасибо начальнику отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» майору полиции Вадиму Львовичу ПОСТОВАЛОВУ, а также всем сотрудникам УФМС Якутии за подробную консультацию. Я получил исчерпывающие ответы на все вопросы и надеюсь, что отныне мы будет встречаться с ним только по хорошим поводам или в рамках нашей служебной деятельности. . Сейчас мне предстоит проинформировать органы госбезопасности, что все нарушения выявленные в ходе их проверки мною устранены. . Я глубоко убеждён, что каждый государственный служащий должен рассказывать не только о своих успехах, но и тех проблемах, которые касаются его служебной деятельности. Возможно, это оградит других людей от повторения таких ошибок. Для меня это ещё и жизненный опыт, который показал, как много в моем окружении неравнодушных людей. Спасибо всем, кто искренне переживал за меня. В понедельник я выхожу из отпуска на работу во благо развития родной республики. . #МИРиП #УФМС #УФМСРСЯ #фсб #фсбрся #yakutia #якутия #АнтонСафронов

