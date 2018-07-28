Якутский министр оправдывается перед якутянами

Портал госуслуг E-Yakutia.Ru‍ перестал работать сразу же после начала электронной записи на выдачу разрешений на охоту.

«В 18 часов стартовала электронная запись на выдачу разрешений на охоту. В связи с тем, что единовременно на портале e-yakutia.ru авторизовалось порядка 50 тысяч пользователей, были достигнуты критические нагрузки на серверах портала, но тем не менее запись производилась. На 19 часов 47 минут на выдачу разрешений записано 1297 человек, запись продолжается», — сообщило вчера министерство связи и информационных технологий Якутии.

Кроме того, ВИП-якутяне недовольные работой портала высказывали свое недовольство напрямую министру связи Анатолию Семенову.

Так, народный депутат Виктор Федоров вступил с ним в публичную переписку в FACEBOOK: