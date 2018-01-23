Якутский министр искупался на Полюсе Холода в Оймяконе при -63С

Речь идет о министре инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антоне САФРОНОВЕ. Не прошло и месяца с купания в теплых водах Филиппин, где он обговаривал планы по строительству химзавода под Якутском, как руководитель направился на Полюс холода в Оймякон.

Министр залил видео в свой аккаунт в соцсети и сопроводил постом.

«Купание при температуре от -60°C до -70°C становится главным развлечением в Оймяконе. Такой температурный стресс полезен для здоровья и организма, о чем свидетельствуют спортсмены мирового класса, отправляющиеся в ледяную воду для быстрого восстановления и реабилитации. Я должен был ощутить на себе такое погружение, чтобы в дальнейшем знать реальную эффективность метода, а также в целях популяризации въездного туризма. Я чувствую себя вполне отдохнувшим и восстановленным после погружения в незамерзающий природный источник в п. Оймякон при температуре воздуха -63°C», — так прокомментировал свой поступок Сафронов.

До него мир своим купанием в незамерзающих водах Оймякона удивили китайские туристы.