Сахамин Афанасьев выступил на заседании КАФФ в Норвегии

В эти дни министр охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев с рабочим визитом находится в городе Каутокейно в Норвегии, где проходит IV заседание рабочей группы Арктического совета по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF).

CAFF является одной из шести рабочих групп Арктического совета – межправительственного регионального форума, созданного в 1996 году с целью развития сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов восьми арктических государств – Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. В состав КАФФ входят национальные представители, назначаемые каждой из восьми стран-членов Арктического совета (АС), представители организаций коренных народов Севера, а также стран и организаций-наблюдателей.

Главной целью деятельности совета является сохранение биоразнообразия и редких видов, устойчивое природопользование и не истощительное использование ресурсов флоры и фауны Арктики.

У Якутии немаловажная роль в деле сохранения биологических ресурсов Арктики, так как Якутия — самый крупный по территории регион России и одна из самых крупных административных единиц в мире. В республике сосредоточено огромное количество представителей флоры и фауны, редких видов животных и птиц, множество мест, привлекающих своей природной красотой.

Напомним, в 2013 году в Якутске состоялось заседание рабочей группы Арктического совета по сохранению флоры и фауны (CAFF). В столицу республики прибыла иностранная делегация из 36 экспертов CAFF, в состав которой вошли представители Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады, Нидерландов, Исландии и России, а также исполнительный секретарь Международного секретариата CAFF Томас Бэрри. В течение недели члены Арктического совета обсуждали с руководством и учеными Республики актуальные проблемы и проекты. Они были посвящены, в частности, циркумполярному биологическому разнообразию, морским перевозкам в Арктике, кочевому оленеводству, миграции северных животных и птиц.

31 января Сахамин Афанасьев выступил с докладом на тему «Система особо охраняемых природных территорий в РС(Я): от местной системы до вклада во Всемирное природное наследие». По его словам, активное развитие современного заповедного дела на территории республики началось в 1994 году с выхода исторического Указа первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева «О мерах по развитию особо охраняемых территорий».

«В Указе были заложены обязательства республики перед мировым сообществом о сохранении и резервировании не менее 20% площади для будущих поколений. Затем была утверждена схема создания сети охраняемых резервных территорий до 2000 года. Национальным достоянием объявлены 26 озер Якутии, имеющих особую эстетическую, научную и социально-экономическую ценность. С этого момента началось создание природных парков», — сообщил министр.

Тогда был разработан закон «Об особо охраняемых природных территориях РС(Я)», который утвердил новые формы ООПТ и их наименования на государственном языке саха: Аан Айылгы (природные парки), Эркээйи сирдэр (ресурсные резерваты), Улуу түөлбэлэр (охраняемые ландшафты) и т.д.». Сегодня в Якутии создана система ООПТ, общая площадь которой составляет 933 тыс. кв. км. или 30,2% всей территории республики.

Сахамин Афанасьев подчеркнул, что особо охраняемые природные территории Якутии являются примером успешного международного сотрудничества.

«В 1995 году было подписано Соглашение о кооперации в области охраны природы между Республикой Саха и Всемирным Фондом Дикой Природы (WWF), Международным союзом охраны природы (IUCN). Якутия первой поддержала кампанию Всемирного Фонда Дикой Природы «Живая Планета» и передала в дар всему человечеству уникальную систему «Ытык Кэрэ Сирдэр». Также республика принимает участие в международных природоохранных проектах WWF «Медвежий патруль» по мониторингу белого медведя, по сохранению восточно-сибирской популяции белого журавля совместно с фондом «Стерх» и Международным фондом охраны журавлей», — сказал он.

По словам министра, значительное внимание уделяется включению региональной системы охраняемых природных территорий в существующие международные системы. Большая работа ведется в сотрудничестве с международной неправительственной организацией Северный Форум по экологическому мониторингу, охране биологического разнообразия, сотрудничеству северных зоопарков и экологическому просвещению. Важным проектом Северного Форума стало создание рабочей группы «Развитие особо охраняемых природных территорий».

Далее он добавил, что система особо охраняемых природных территорий является одним из наиболее эффективных путей сохранения окружающей природной среды, биологического разнообразия.

«ООПТ являются стартовыми площадками многих научно-исследовательских проектов, мониторинговых исследований, программ по экологическому воспитанию и просвещению».

В завершение выступления, Сахамин Афанасьев выразил надежду на то, что совместная работа и разработка проектов по поддержке и развитию региональных ООПТ позволит консолидировать усилия по сохранению уникальных и типичных природных комплексов и объектов, интеграции особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие регионов.