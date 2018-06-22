Якутский медиа-магнат может возглавить партию!

Якутский медиа-магнат Юрий ГОРОДЕЦКИЙ может возглавить региональное отделение политической партии. На предстоящей неделе он вылетает в Москву на политические консультации, сообщил SakhaLife ньюсмейкер. Разумеется, подобные планы вынашиваются с далеко идущими целями.

Юрий Городецкий издает в Якутии четыре газеты: «Жизнь Якутска», «Криминальный Якутск», «Московский комсомолец» в Якутии» и «Комсомольская правда» — Якутск.

Так что у новой партии, если альянс все-таки состоится, похоже, не будет проблем с рекламой в СМИ.