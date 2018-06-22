АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.06.2018, 23:41
Желток
Фотофакт
Народ горячо обсуждает растяжку в центре Якутска
22.06.2018, 23:02
Желток
Эксклюзив
Якутский медиа-магнат может возглавить партию!
22.06.2018, 21:01
Общество
Якутские справедливороссы собирают подписи с требованием не голосовать за  повышение пенсионного возраста
22.06.2018, 20:14
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
22.06.2018, 20:00
Столица
Афиша
Программа «Ысыаха Туймаады-2018»
22.06.2018, 19:00
Столица
Юрий Васюнькин: В Якутске человек стоит в центре внимания
22.06.2018, 18:50
Столица
Александр Саввинов: преимущества цифровой экономики должны стать доступными для всех жителей
22.06.2018, 18:45
Общество
Сколько овощей и фруктов можно провозить через границу
22.06.2018, 18:30
Общество
В Якутске внедряется система электронной очереди на получение разрешения на охоту
22.06.2018, 18:16
Происшествия
Прокатившись на карусели, первоклассник оказался в больнице
22.06.2018, 18:12
Столица
Эксклюзив
Мост несбывшихся надежд?
22.06.2018, 18:00
Общество
5 приемов, заставляющих мужчину быть щедрым
22.06.2018, 17:46
Общество
Общественники объединились, чтобы поддержать Айсена Николаева
22.06.2018, 17:45
Общество
Сахамин Афанасьев встретился с коллективом Департамента по лесным отношениям
22.06.2018, 17:36
Общество
Эксклюзив
Стилист Дая Аталларова выписалась из больницы и начала бракоразводный процесс
22.06.2018, 17:34
Столица
Городская среда – пространство общения
22.06.2018, 17:23
Происшествия
В Якутске «накрыли» преступную группировку организаторов азартных игр
22.06.2018, 17:18
Культура & Образование
Позитив
Главный герой фильма «Царь-птица» стал заслуженным артистом Якутии
22.06.2018, 17:04
Происшествия
В Якутии двое мужчин из мести избили полицейского
22.06.2018, 16:49
Культура & Образование
Новые экспонаты в день памяти и скорби – в дар Якутскому музею
22.06.2018, 16:36
Культура & Образование
Впервые на ысыахе пройдет выставка керамистов-энтузиастов!
22.06.2018, 16:17
Желток
В Якутск приехал блогер Илья Варламов
22.06.2018, 16:05
Общество
Резонанс
В Якутии начат сбор подписей против повышения пенсионного возраста
22.06.2018, 15:54
Культура & Образование
Очередное творение экс-президента Штырова
22.06.2018, 15:42
Культура & Образование
Позитив
Известный граффити-художник расписал стену здания в Якутске
22.06.2018, 15:26
Финансы
Вице-премьер представил коллективу «Россельхозбанка» нового председателя правления
22.06.2018, 15:17
Столица
Состоялось торжественное открытие Международной конференции «Города и люди»
22.06.2018, 15:06
Общество
Интервью
«Нучча кыыhа» Евгения
22.06.2018, 14:50
Общество
В Якутии планируется создать Центр компетенций по вопросам городской среды
22.06.2018, 14:40
Экономика
Аэропорт «Якутск» поздравил выпускников ЯИПК с окончанием учебы
22.06.2018, 14:30
Столица
В Якутске прошел II городской фестиваль «Женщины долины Туймаада-2018»
22.06.2018, 14:20
Происшествия
Жители якутского села потушили лесной пожар
22.06.2018, 14:10
Общество
Из воинов-медиков их осталось трое
22.06.2018, 14:00
Общество
Резонанс
Якутские политики высказались о пенсионной реформе
22.06.2018, 12:36
Происшествия
Резонанс
Уголовное дело Александра Подголова получило продолжение
22.06.2018, 12:08
Экология
Сахамин Афанасьев: лесникам не стоит беспокоиться
22.06.2018, 12:03
Республика
Фотофакт
Фотозарисовки с Сунтарского ысыаха
22.06.2018, 11:31
Культура & Образование
Эксклюзив
Айаал Аммосов устал всем объяснять, что…
22.06.2018, 11:15
Политика
Общественность Якутии беспокоится за бывшего замминистра
22.06.2018, 10:56
Происшествия
Опасный отдых: спасатели отмечают всплеск происшествий с туристами
22.06.2018, 10:46
Происшествия
Прокуратура заставила министра транспорта  Якутии заплатить штраф  
22.06.2018, 10:32
Экология
В Якутске косуля застряла в дачном заборе
22.06.2018, 10:19
Происшествия
«Якутскэнерго» выявило факты хищения электроэнергии на 48 млн рублей
22.06.2018, 10:11
Столица
Городской фестиваль «Женщины долины Туймаада»
22.06.2018, 10:08
Политика
Турчак заявил о запуске конкурса социальных проектов первичных отделений ЕР
22.06.2018, 10:04
Экономика
Центр занятости населения  Якутска бесплатно обучит незанятых граждан
22.06.2018, 9:30
Общество
В Борогонцах открыли мемориальную доску Александру Мигалкину
22.06.2018, 8:59
Республика
22 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
22.06.2018, 8:46
Общество
Резонанс
Якутский министр оштрафован
22.06.2018, 8:43
Культура & Образование
Алданская вокалистка будет представлять Якутию на международном фестивале
22.06.2018, 8:39
Происшествия
В Якутске произошло огненное ЧП в многоквартирном доме
22.06.2018, 8:16
Республика
ПРАЙС-ЛИСТ на проведение предвыборной агитации на досрочных выборах Главы городского округа «город Якутск» 09.09.2018 года, а также на выборах депутатов Якутской городской Думы 09.09.2018 г.
22.06.2018, 8:16
Республика
ПРАЙС-ЛИСТ на проведение предвыборной агитации на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) 09.09.2018 года, а также на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) 09.09.2018 г.
22.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 22 июня 2018
22.06.2018, 0:32
Общество
Сегодня день рождения депутата, спортсмена и режиссера
21.06.2018, 21:51
Республика
Детский Ысыах в Томмоте
21.06.2018, 19:56
Общество
Сахамин Афанасьев вручил российскую награду
21.06.2018, 18:07
Политика
Эксклюзив
Экс-мэр: Все, конечно, думают, неспроста Михальчук приехал!
21.06.2018, 18:00
Общество
Как понравиться всем и каждому: уловки агентов ФБР
21.06.2018, 17:51
Культура & Образование
Учащиеся Аэрокосмической школы представили свои проекты для устойчивого развития городов
21.06.2018, 17:45
Красота & Здоровье
Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов России провела свой форум в Якутске
21.06.2018, 17:35
Столица
В рамках конференции «Города и Люди» впервые прошла Ассамблея бизнеса
21.06.2018, 17:23
Общество
В Якутске открылся Центр наставничества
21.06.2018, 17:23
Происшествия
Владелец бара осужденный за попытку изнасилования несовершеннолетней отбудет свой срок до конца
21.06.2018, 17:18
Культура & Образование
Ысыах Туймаады: приглашаем на конкурс детских талантов и национальных костюмов
21.06.2018, 17:13
Столица
Якутск готов к празднованию Ысыаха Туймаады
21.06.2018, 17:02
Республика
Фотофакт
Беченчинцы зарядились энергией на обряде встречи солнца
21.06.2018, 16:54
Политика
Якутские коммунисты выбрали кандидатов в депутаты
21.06.2018, 16:49
Общество
«Стерх-Сахамедстрах» поздравляет с национальным праздником Ыһыах
21.06.2018, 16:37
Происшествия
За подделку документов должник предстанет перед судом в Якутске
21.06.2018, 16:30
Экология
Эксклюзив
Дневник экспедиции: Плавучий университет прибыл в Олекминский улус (фоторепортаж)
21.06.2018, 16:19
Сахалыы
Иван Слепцов: Үрүҥ-тунах ыһыаҕынан!
Архив новостей
Желток
22 июня 2018, 23:02
324

Якутский медиа-магнат может возглавить партию!

Якутский медиа-магнат Юрий ГОРОДЕЦКИЙ может возглавить региональное отделение политической партии. На предстоящей неделе он вылетает в Москву на политические консультации, сообщил SakhaLife ньюсмейкер. Разумеется, подобные планы вынашиваются с далеко идущими целями.

Юрий Городецкий издает в Якутии четыре газеты: «Жизнь Якутска», «Криминальный Якутск», «Московский комсомолец» в Якутии» и «Комсомольская правда» — Якутск.

Так что у новой партии, если альянс все-таки состоится, похоже, не будет проблем с рекламой в СМИ.

 

Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
19.06.2018, 21:52
Политика
Резонанс
Павел Грудинин ожидает жаркого приема в Якутии
16.06.2018, 2:55
Желток
Эксклюзив
Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»
19.06.2018, 19:46
Столица
На Ысыахе Туймаады будет работать новый круглосуточный медпункт
16.06.2018, 21:03
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев оказал высокое доверие Алексею Дьячковскому
18.06.2018, 1:13
Экономика
Алексей Чертков шокировал общественность
19.06.2018, 17:07
Политика
Экстра
Очередные отставки
16.06.2018, 21:59
Происшествия
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Усть-Алданского улуса
22.06.2018, 20:00
Столица
Афиша
Программа «Ысыаха Туймаады-2018»
16.06.2018, 20:50
Культура & Образование
Ысыах Туймаады: «Киэргэ» приглашает на конкурс кузнецов
16.06.2018, 4:36
Происшествия
Эксклюзив
Стилист Дая Аталларова, избитая бывшим мужем, госпитализирована
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
22.06.2018

Якутские справедливороссы собирают подписи с требованием не голосовать за  повышение пенсионного возраста

Столица
22.06.2018

Александр Саввинов: преимущества цифровой экономики должны стать доступными для всех жителей

Общество
22.06.2018

Общественники объединились, чтобы поддержать Айсена Николаева

Позитив
Культура & Образование
22.06.2018

Главный герой фильма «Царь-птица» стал заслуженным артистом Якутии

Происшествия
22.06.2018

В Якутии двое мужчин из мести избили полицейского

Культура & Образование
22.06.2018

Впервые на ысыахе пройдет выставка керамистов-энтузиастов!

Резонанс
Общество
22.06.2018

В Якутии начат сбор подписей против повышения пенсионного возраста

Общество
22.06.2018

Из воинов-медиков их осталось трое