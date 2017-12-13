Якутский легионер Никита Крюков намерен обжаловать решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиады

Якутский легионер Никита КРЮКОВ намерен обжаловать решение МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. Об этом он сказал корреспонденту НВК «Саха».

«Да, действительно, вчера президент федерации лыжных гонок Елена Валерьевна ВЯЛЬБЕ сообщила, что 20 декабря будет слушание у Освальда. Что я жду от этого слушания? Такого же решения, которое вынесли остальным нашим ребятам. На чудо уже надеяться не приходится. Кто уже ездил к Освальду рассказывали, как там все проходит, что тебе дают только последнее слово и далее зачитывают приговор. Когда мне сообщили о том, что меня ждут на заседании, конечно, я был немного шокирован. Но не я первый и, возможно, не последний, кто принял на себя такой удар. Надеюсь, юристы помогут, и мы быстро подадим апелляцию в гражданский суд», – сказал спортсмен корреспонденту НВК «Саха».

Дисциплинарная комиссия во главе с Денисом ОСВАЛЬДОМ уже пожизненно отстранила от Олимпийских игр восьмерых российских лыжников: сначала это были Александр ЛЕГКОВ, Максим ВЫЛЕГЖАНИН, Евгений БЕЛОВ, Алексей ПЕТУХОВ, Юлия ИВАНОВА и Евгения ШАПОВАЛОВА, а затем те же санкции применили к Юлии ЧЕКАЛЁВОЙ и Анастасии ДОЦЕНКО. Сегодня стало известно ещё о троих подозреваемых. Комиссия Освальда рассмотрит дела еще трех лыжников — КРЮКОВА, МАТВЕЕВОЙ и БЕССМЕРТНЫХ. Слушания пройдут 20 декабря.