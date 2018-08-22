Якутский «Кулибин» собрал в гараже гаубицу

Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя г. Нерюнгри в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основной части, боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.

Государственное обвинение по делу поддерживалось прокуратурой города Нерюнгри.

В суде установлено, что житель г. Нерюнгри, летом 2009 года, находясь на реке Правая Унагра, обнаружил патроны 5.6 мм.в количестве 25 штук, а также ударно-спусковой механизм к самозарядной нарезной винтовке, которые хранил у себя. Кроме того, осужденный в своем гараже изготовил уменьшенный макет гаубицы «Д-30», пригодный для производства выстрелов.

С учетом мнения государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступлений, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца условно, с испытательным сроком на 1 год, а также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.