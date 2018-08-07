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7 августа 2018, 12:29
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Якутский красавчик участвует в конкурсе Mr. Holostyak Russia

«Мистер Якутск-2015» Вячеслав Слепцов стал одним из участников Международного мужского конкурса красоты «Мистер Холостяк».  В соревновании принимают участие молодые люди от 18 до 40 лет.

 

На официальной странице конкурса mr_holostyak_russia про парня из Якутии написано следующее:

«Вячеслав Слепцов, 25 лет, успел посетить несколько стран, в рамках боевых командировок по контракту с морской пехотой. Был сержантом в десантно-штурмовом батальоне. Любит активный отдых, искусство тату, занимается культуризмом. В родном городе Якутске получил профессиональное образование фитнес-тренера и стал внедрять полученные знания в жизнь. В 2015 г. стал «Мистер Якутск». В 2017г. приехал в Петербург на отдых, влюбился в город и решил остаться жить в нем навсегда!».

Девиз Вячеслава: «Я выиграю этот проект! Потому что во мне живет воин и поэт!».

Главный ПРИЗ конкурса:  60000 рублей

Финал состоится  11 августа.

Пожелаем земляку удачи!

Источник: https://sakhatime.ru/gc/7663/
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