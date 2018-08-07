Якутский красавчик участвует в конкурсе Mr. Holostyak Russia

На официальной странице конкурса mr_holostyak_russia про парня из Якутии написано следующее:

«Вячеслав Слепцов, 25 лет, успел посетить несколько стран, в рамках боевых командировок по контракту с морской пехотой. Был сержантом в десантно-штурмовом батальоне. Любит активный отдых, искусство тату, занимается культуризмом. В родном городе Якутске получил профессиональное образование фитнес-тренера и стал внедрять полученные знания в жизнь. В 2015 г. стал «Мистер Якутск». В 2017г. приехал в Петербург на отдых, влюбился в город и решил остаться жить в нем навсегда!».