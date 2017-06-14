Якутский костюм – за репост в Инстаграмме!

16 июня компания «ЭТНО-стиль», куда входят ателье, магазин национальных товаров и магазин местной продукции «ТYhYЛГЭ», проводит розыгрыш призов, посвященный нашему главному празднику Ысыах! И мы все еще

успеваем принять в нем участие, друзья!

В оставшиеся два дня можно испытать удачу и выиграть новый наряд к ысыаху: комплект из платья, жилета для женщин или если победитель – мужчина: рубашка и камзол.

Участником может стать каждый и выиграть:

Первый приз – комплект якутской одежды: платье с жилетом для женщины или рубашка с камзолом для мужчины

Второй приз – эксклюзивный набор текстиля!

Третий приз – полная корзина продуктов от местных производителей!

Как знать, может быть, именно вы, кто сейчас читает эти строки, окажетесь счастливчиком и удача улыбнется именно Вам, все возможно!

Для этого нужно всего ничего, а именно:

— подписаться на паблик в Инстаграме: @etnostyle_tyhylge;

— сделать репост или скриншот фотографии с поста о розыгрыше с указанием хештега #РозыгрышОтЭтноСтиль# и нашей страницы @etnostyle_tyhylge;

— отметить под репостом (или скриншотом) 3-х Ваших друзей, чтобы они тоже могли принять участие в конкурсе;

— держать Вашу страницу открытой, чтобы организаторы могли увидеть, что условия участия соблюдены (можно открыть в день проведения);

Участниками могут быть только жители Республики Саха (Якутия);

Розыгрыш состоится 16 июня в 17:00 при помощи специального приложения.

Номера ставить не нужно! Программа сама определяет победителя при помощи случайной генерации чисел.

Желаем всем участникам удачи!

Добро пожаловать на страницу в Инстаграме:

@etnostyle_tyhylge.

Можно выиграть шикарный подарок себе или своим близким на Ысыах!

Обратный отсчёт времени пошел! Осталось два дня до 16 июня!