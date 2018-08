Якутский костоправ Гурий Турантаев помог многим борцам, а на этой записи вы видите наших знаменитых гимнасток, олимпийских медалисток Алину Кабаеву, Лейсян Утяшеву, как им помогал Гурий Иванович. . Видео соцсети . #sakhalife #костоправ #уникум #гурийтурантаев #гурий #целитель

