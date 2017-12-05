Якутский комик вышел в финал Stream StandUp

В пятом баттле стендаперов со всей России, состоявшемся 3 декабря в Москве, победу одержал Денис Антипин из Якутска.

Пятая шестерка участников уже сразилась за место в финале, более 700 тысяч зрителей смотрели выступление комиков и голосовали за лучшего из лучших. Победителю Денису Антипину 25 лет, из которых последние три он посвятил стендап-комедии. Пять раз бросал университет, три раза пытался жить не в России, выиграть 500 000 рублей попробует впервые. И теперь победителя ждет поездка в Великобританию – на родину стендапа, где каждый знает, как смело шутить и отвязно веселиться.

Антипин выступит в суперфинале в Москве 17 декабря, где самые крутые комики проекта будут бороться за главный приз в полмиллиона рублей! Якутск, поддержи своего героя!

«В России стендап стремительно набирает популярность, но пришло время вывести его на новый уровень! Всё что нужно для отличного стендап вечера – это комик, микрофон и зрители. Мы добавим еще и камеру, чтобы транслировать прямой эфир в интернете в режиме «здесь и сейчас». Ты сможешь подключиться к стрим-фестивалю в любом месте и в любое время. Всё вживую и по-настоящему!» — поделились организаторы.

Оценивать выступления стендаперов будут звездные гости – в прошлое воскресенье в состав жюри вошел Ян Лапотков, а 10 декабря присоединится Kyivstoner, бывший участник нашумевшей группы «Грибы». Но не думайте оставаться в стороне — на результаты соревнования можно повлиять. «Глас народа» — коллективное голосование в режиме реального времени лайками и дизлайками — расценивается как полноценный третий голос. Трое членов жюри голосуют «за» или «против», и в конце каждого стрима лучший комик попадает в финал. Кроме того, зрительские голоса на сайте streamstandup.com определят ещё одного, седьмого финалиста.

Стрим Стендап #порвемвечер – это смелые и дерзкие шутки, драйв и многомиллионные зрители в онлайне. Следи за ходом зрелищного баттла и голосуй за участников на сайте streamstandup.com.