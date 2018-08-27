Якутский исполнитель Kit Jah участвует в конкурсе «Новая звезда»

Якутский исполнитель Kit Jah прошел отбор и стал участником 4 сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».
По словам организаторов, это музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. 85 самых сильных исполнителей снова соберутся на одной сцене и будут сражаться за родной край.
Kit Jah опубликовал на своей странице видео, где он вместе с другими участниками поет в стиле регги и подписал это: «Все вместе: «мир во всем мире». Саха регги Аан дойду туойдун тойукпун».
Фолловеры горячо поддержали кумира и пожелали ему удачи в конкурсе.
— « Крассава отжигает».
— «Энергетика через экран так и хлещет!».
— «Классно, так держать!».
По правилам конкурса победитель будет выбран путем масштабного голосования телезрителей по всей Российской Федерации, а также будет учитываться мнение знаменитых экспертов в области музыки.
Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей.
Председателем жюри выступает заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России, композитор Максим Дунаевский.
Как известно, ранее Якутию в этом конкурсе представляли певица Саина и красавица Юлия Сакса.