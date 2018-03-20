Якутский горсуд завершил судебное следствие по делу экс-министра ВД Якова Стахова

На судебном заседании Стахов отказался отвечать на вопросы гособвинителей

19 марта Якутский горсуд завершил судебное следствие по делу экс-министра ВД Якутии Якова СТАХОВА. На последнем судебном заседании Стахов отказался отвечать на вопросы гособвинителей. Поэтому прокуроры ходатайствовали об оглашении очной ставки между подсудимым и экс-начальником ГИБДД Якутии Владимиром ВАСИЛЬЕВЫМ. Выяснилось, что Васильев оказывал содействие Стахову, потому что экс-министр на тот момент был его непосредственным руководителем. При этом экс-начальник ГИБДД республики не видел никаких нарушений в своих действиях, сообщает ИА YakutiaMedia.

Очная ставка между двумя бывшими крупными руководителями силовых ведомств республики прошла 16 февраля 2012 года. На следственных документах под каждым ответом имеются подписи допрашиваемых. На вопрос следователя от кого поступил приказ перегнать автомобиль Mercedes и какие в дальнейшем были поручения по поводу машины, Владимир Васильев ответил:

В середине мая 2007 года Яков Стахов сказал мне, что надо перегнать Mercedes из гаража МВД в гараж ГИБДД. Я лично ее отогнал в гараж. Примерно в августе 2007 года я вызвал начальника ГАИ Рабиновича и передал ему документы Сергея Дудина, а также документы на автомобиль, с указанием оформить Mercedes на Дудина. Рабинович повозмущался и взял документы. В конце августа Стахов передал мне в конверте готовые документы на машину и деньги и приказал отправить автомобиль в Зеленоград. Отправкой Mercedesа я занимался сам.

Следователь спросил:

Почему же на очной ставке с Рабиновичем Вы сказали, что не передавали ему документы Дудина.

Владимир Васильев:

Я сопоставил даты и вспомнил, что это имело место быть.

Следователь:

В связи с чем Вы оказывали содействие Стахову?

Владимир Васильев:

Во-первых, он был моим руководителем. Во –вторых, я не вижу никаких нарушений в своих действиях.

Яков Стахов на очной ставке подтвердил показания своего подчиненного.

После оглашения показаний на очной ставке суд завершил этап судебного следствия по делу бывшего министра ВД республики Якова Стахова. 22 марта начнутся прения сторон.

Напомним, что в апреле 2017 года СК РФ по Якутии постановил привлечь Якова Стахова к уголовной ответственности, переквалифицировав обвинение со статьи 285 ч.1 УК РФ на статью 159 ч.3 УК РФ — «мошенничество».