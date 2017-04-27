Якутский горсуд арестовал гендиректора «РФА-инвест»

Вчера, 26 апреля, Якутский городской суд принял решение о заочном аресте генерального директора ОАО «РФА-инвест» Бориса ГРИГОРЬЕВА, сообщает «Блокнот Якутск».

Летом 2016 года в отношении Григорьева было возбуждено уголовное дело по статье 201 часть 1 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Его подозревают в нанесении ущерба предприятию на сумму свыше 158 млн рублей. По версии следствия, Григорьев вывел эти деньги из «РФА-инвест» через договоры со знакомыми, а затем банально проиграл на Московской межбанковской валютной бирже, поставив не на те акции.

В 2011 году ОАО «РФА-инвест» получила на льготных условиях под застройку 203 квартал Якутска. Это подавалось под лозунгом социально ориентированного строительства жилья. Но вскоре компания «РФА-инвест» предложила дольщикам коммерческие цены. Получив многомиллиардные госгарантии и кредиты, акционерное общество в 2017 году оказалось на грани дефолта. После разразившегося скандала Григорьева уволили, и он исчез из поля зрения правоохранителей.

По некоторым данным, экс-директор «РФА-инвест» находится в Канаде. Напомним, Якутский горсуд арестовал его заочно. Если следы Бориса Григорьева в России обнаружены не будут, правоохранители намерены обратиться в Интерпол, сообщает «Блокнот Якутск».

Справка:

Григорьев Борис Егорович родился в 1964 году в Якутске. По специальности «инженер-строитель». Награжден знаком «Почетный строитель России».

С 2008 года – Первый заместитель генерального директора ОАО «ИФК «РФА-Инвест».

С 2012 года — Генеральный директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест».

Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» создана в октябре 2005 года. Основной акционер компании — ГУП «Комитет по драгоценным камням и металлам Республики Саха (Якутия)».