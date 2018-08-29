Якутский город попал в ТОП-15 заброшенных

Сайт most-beauty.ru опубликовал ТОП-15 самых заброшенных город России.

В частности журналисты пишут:

-Подсчитать точное количество заброшенных городов и деревень на огромном пространстве бывшего СССР практически невозможно. Новые политические, экономические, а также геологические реалии оставили многие объекты за чертой современной жизни. Покинутые деревни России или заброшенные военные объекты можно встретить в любом регионе Российской Федерации. Но не будем сильно вдаваться в причины возникновения этого процесса, а просто представим заброшенные города России, ставшими молчаливыми призраками прошлого.

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В статье упоминаются: Старая Губаха в Пермском крае, Хальмер-Ю в Коми, Кoлендо на Сахалине. Также в список попал и якутский город.

Нижнеянск. Якутия

Долгие годы, начиная с середины 30-x годов ХХ века, поселок в дельте Яны был важнейшим пунктом доставки грузов в отдаленные северные районы Якутии.

В 1954 году здесь началось строительство крупного порта, а рядом с ним вырос поселок, который назвали Нижнеянск. Рядом была выстроена взлетно-посадочная полоса аэропорта, длиной 1 700 м.

В 2012 году из-за нерентабельности регулярные рейсы в аэропорту не осуществляются, а население Нижнеянска стали переселять в другие населенные пункты.