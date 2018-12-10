Якутский головной убор дьабака

12 декабря 2018 г. в 10.00 ч. Национальный художественный музей РС(Я) совместно с СВФУ им. М.К. Аммосова, МО «Намский улус РС(Я)», РОО «Авторская школа Анны Зверевой» в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) и подготовки в Намском улусе к “Ысыаху Олонхо-2019”, приглашают посетить научно- практический семинар «Якутский традиционный женский головной убор – дьабака: семиотика, конструкция, технологии» от Анны Николаевны Зверевой, народного художника Якутии, члена Союза художников и журналистов России.

Цели и задачи:

— сохранение канонов традиционного женского головного убора – дьабака;

— изучение и изготовление дьабака;

— ознакомление с творчеством ведущих народных мастеров и умельцев;

— повышение профессионального мастерства участников.

Участники:

— мастера и любители;

— члены клубов, студий и центров дополнительного образования;

— члены общественных организаций.

Анна Зверева проведет научно-практический семинар и расскажет про технику традиционного якутского шитья головного убора — дьабака. У вас будет уникальная возможность прикоснуться к национальным традициям рукоделия.

Якутский традиционный головной убор дьабака среди различных типов, традиционных головных уборов якутов занимает отдельное место и является подлинным произведением народного прикладного искусства, не потерявшим своей исторической и эстетической ценности для современного человека. Высокое техническое мастерство и художественное чутье, отразившееся в красоте пропорций, пластическое совершенство форм, своеобразие цветовых и ритмических построений выработали традиционную форму — канон дьабака, которая географически сформировалась из поколения в поколение в центральной Якутии, безымянным коллективным конструктором, имя которому народ.

Мероприятие состоится 12 декабря 2018 г. в 10.00 ч. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, Актовый зал, 1 этаж.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79

Фото http://www.sakhamuseum.ru/