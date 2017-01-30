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30 января 2017, 15:26
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Якутский газоперерабатывающий завод стоит на пороге больших перемен

Работники уникального по роду деятельности и эксплуатируемым оборудованиям — Якутского газоперерабатывающего завода — находятся перед стартом серьезных перемен. Об этом заявил во время рабочей встречи с коллективом завода генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван МАКАРОВ.

Главная задача завода — это подготовка природного газа перед подачей потребителям или иными словами его доосушка. В связи с особенностями климатических условий Якутии, на заводе осуществляется подготовка природного газа с целью минимизации содержания в нем тяжелых углеводородов. Напомним, что до строительства завода в 1979-80 годах на ряде котельных Якутской ГРЭС и ТЭЦ тяжелые углеводороды, попадая в сети низкого давления при температурах от — 40оС и ниже, переходили в жидкое состояние, и в связи с этим происходили аварийные случаи. Для надежной и безаварийной подачи газа потребителям Центральной Якутии была построена 1-ая очередь Якутского ГПЗ.

В составе завода, кроме установок глубокой осушки газа, имеются: резервуарный парк для хранения побочной продукции;
установки одоризации сжиженного и природного газа;
производственная котельная для отопительных целей;
ведомственное пожарное депо для обеспечения безопасности;
газонаполнительная станция. Также работают
вспомогательные цеха, которые являются неотъемлемой частью основной производственной деятельности ГПЗ, т.к. без них технологический процесс и безопасная эксплуатация в целом, практически невозможны. На заводе в настоящее время работает 165 человек.

Генеральный директор отметил, что с задачами коллектив завода справляется, выполнены производственные планы по главному виду деятельности. «Но для обеспечения растущей потребности в переработанном природном газе и с вводом в строй ЯГРЭС — 2, производственного объема первой очереди завода не хватает, поэтому с этого года начнем строить вторую очередь завода. Подготовительная работа по строительству второй очереди завода сегодня находится в стадии завершения».

Что касается извлечения побочного продукта — СУГ, то здесь, как известно, рынок был поделен. ОАО «ЯТЭК» в прошлом году в Кысыл-Сыре запустил установку по извлечению пропан-бутана. В связи с этим, завод сегодня выпускает и реализует 7,5 тысяч тонн СУГ-а против 15 тыс. тонн за прошлые годы. Но тут справедливо будет отметить, что СУГ или по-другому пропан-бутан Якутского ГПЗ, испытанный временем в 15 лет, имеет традиционно высокое качество. Ведь именно Якутский газоперерабатывающий завод впервые начал выпускать СУГ. У завода есть свои постоянные потребители не только в столице, но и в улусах республики. Сегодня многие автомобилисты в виду дороговизны бензина активно переходят на газовое топливо, и по просьбе жителей улусов, планируется строительство АГЗС на местах.

Якутский ГПЗ начнет выпускать новую продукцию — СПГ, топливо, имеющее большое будущее для республики. Поэтому перед коллективом Якутского ГПЗ стоят важные задачи. «Ваш квалифицированный труд необходим, мы с вами запускаем серьезное производство, объем работы увеличится в разы. Мы ценим ваш труд, так как вы являетесь высокими профессионалами своего дела», — подчеркнул руководитель крупного предприятия республики Иван Макаров.

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Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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