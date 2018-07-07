Якутский фотограф Алексей Васильев в июльском номере «National Geografic Россия»

В свежем номере журнала «National Geografic Россия» опубликована подборка фотографий нашего земляка Алексея ВАСИЛЬЕВА под заголовком «Юность севера». На страницах всемирно известного издания предстала серия портретов детей и подростков из Якутии. Это обычные ребята, сфотографированные в разные моменты своей жизни. Необычно то, КАК они сфотографированы.



Страница журнала National Geografic Россия

У Алексея Васильева получились редкие по глубине снимки, которые в корне отличаются от привычных фото «счастливого детства» для буклетов и официальных изданий. На его фотографиях ребята предстают такими, какие они есть, без тени позерства и фальши. И в них ярко проявляется неповторимая индивидуальность каждого ребенка.

В публикации в «National Geografic Россия» Алексей описал, как обычно он работает:

«Большинство моих портретов – результат случайных встреч. В основном, это дети, с которыми я общаюсь во время визитов в школы. Перед съемкой обычно ищу фон, который бы гармонировал с образом модели. Чаще это школьные столовые или коридоры, там стены обычно однотонные и висят картины с якутскими пейзажами. На улице тоже стараюсь найти как можно менее «замусоренный» фон. Обычно делаю несколько кадров. Те, где дети улыбаются, — для газеты, а те, где они такие, какими я их вижу, — это для себя».



Балетная школа

«Фото для себя» Алексея Васильева отличает авторский почерк, который делает его работы узнаваемыми. Так наших детей еще не фотографировали — на равных, как взрослых. Оказывается, у них мудрые и глубокие глаза, в них нет инфантильности и незрелости, это настоящие личности. Только нужно суметь раскрыть и запечатлеть уникальность каждого ребенка. Сегодня, когда все умеют щелкать снимки на память, делать такие портреты – подлинное искусство.

Неудивительно, что редакция журнала «National Geografic Россия» сама вышла на Алексея Васильева с предложением опубликовать его работы. Подчеркнем, что в мире профессиональной фотографии этот журнал является одним из авторитетнейших изданий, и получить такое приглашение – признание мастерства.

Как рассказал сам Алексей, все началось с его аккаунта в Инстаграмме, где он стал публиковать свои фотографии.



Влад и Стас: Речевая школа-интернат

— Фотографировать начал в 2013 году для своих репортажей и статей в газете «Юность Севера». И все больше увлекался, начал читать, учиться, смотреть на работы признанных мастеров. Благо Интернет дает много возможностей для самообучения. И без конца фотографировал, самые лучшие кадры выставлял в Инстаграмме. Постепенно росло количество подписчиков, сейчас уже более 16 тысяч. Сегодня это моя основная творческая площадка.

Как ни странно, к моим фотографиям проявили больше интереса из-за пределов республики – из России, из заграницы. В Якутске, к сожалению, нет сообщества фотографов. Я в основном контактировал с российскими коллегами, и, можно сказать, варился в собственном соку, но старался постоянно совершенствоваться.

Как стал печататься в российских изданиях? Вообще, я принципиально свои работы никому не предлагал и не предлагаю. Но на каком-то этапе на меня стали сами выходить российские и зарубежные издания. На сегодня мои работы опубликовали «Лента.ру», «Такие дела», журнал из Тайваня «Big issue» и другие. Не так давно русское издание «National Geografic» пригласило меня вести несколько дней свой аккаунт в Инстаграмме, а затем главный редактор Андрей ПАЛАМАРЧУК предложил напечатать свои работы уже в «бумажном» варианте.

Почему я много снимаю детей и подростков? Так я же работаю в детской газете.



Вольник на диване. Училище олимпийского резерва.

Для Алексея работа в детской газете «Кэскил»«Юность Севера» — это продолжение семейных традиций. Его родная бабушка Нина Иннокентьевна ПРОТОПОПОВА долгие годы была бессменным редактором этой газеты. Его дед, Герой Советского Союза, радиожурналист Николай Алексеевич КОНДАКОВ работал редактором комитета по телевидению и радиовещанию, памятник ему стоит в сквере возле здания НВК «Саха». Сегодня Алексей достойно продолжает творческую династию.



Выпускница школы-интерната для глухих детей

Мы публикуем работы Алексея Васильева, которые отобрал журнал «National Geografic Россия». Чтобы больше познакомиться с его творчеством, можно зайти на его страницу в Instagram (Lekon_v). И вы еще не раз удивитесь его самобытному и свежему взгляду на мир, умению показать обыденную жизнь в новом ракурсе. И будете дальше следить за творчеством молодого и перспективного якутского фотографа Алексея Васильева, набирающего авторитет на российском уровне.



Девочка в столовой



Замерзший мальчик



Мальчик в столовой



Оксана



Ребята из команды Центра помощи детям и сиротам из п. Чульман Нерюнгринского района перед соревнованиями в холле СК «Модун»