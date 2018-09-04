Якутский фильм поборется за «Оскар»!

Создатели якутского фильма «Царь-птица» не намерены останавливаться на достигнутых успехах. В планах у режиссера Эдуарда Новикова и продюсера Дмитрия Шадрина подать заявку на участие в конкурсной программе премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил продюсер Дмитрий Шадрин.

«Сегодня утром мы удостоились приза 42-го Монреальского международного кинофестиваля за высокую художественность. Для всех кинематографистов это праздник. Всего в Монреале было представлено 27 фильмов, из них шесть российских картин. В итоге два российских фильма взяли призы, это картина Владимира Аленикова «Странники терпенья» в номинации «лучшая актриса» и наша якутская картина. Мы очень взволнованы. Премьера фильма «Царь-птица» была запланирована на ноябрь, но мы представим ее уже 19 сентября. Сроки перенесены неспроста. Таковы правила киноакадемии «Оскар». Да, дальнейший наш путь — «Оскар», — сказал он.